На Березняках высадили уникальные деревья на шпалерах

Технология не новая, но требует много времени и терпения

На бульваре Бучмы на массиве Березняки были посажены деревья липы на шпалерах. Об этом сообщили в пресс-службе КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района.

На предприятии отметили, что технология не является новой, но требует много времени и терпения, чтобы деревья получили эксклюзивный вид. Главным преимуществом шпалерного метода является необычный вид деревьев, а также создание большого количества тени, что делает его привлекательным для зон отдыха. Деревьям на шпалерах можно придать форму овала, куба или даже веера.





Напомним, в Киеве горожанам предлагают зарабатывать деньги на сборе каштанов. Предприятие "Киевгорвторресурс" платит по 2 грн за каждый собранный килограмм. На данный момент активнее всего собирают каштаны молодые люди, которые принесли уже более 100 кг продукции.

Кроме того, в июне на детской площадке в Соломенском районе рухнуло гигантское дерево. Последствия ЧП устранили спасатели. Повезло, что в момент падения на площадке не было детей. Местные жители отмечали, что дерево долгое время было наклонено, но никто не реагировал.