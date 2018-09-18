На Березняках высадили уникальные деревья на шпалерах

Сегодня, 15:52

Технология не новая, но требует много времени и терпения

На Березняках высадили уникальные деревья на шпалерах

На бульваре Бучмы на массиве Березняки были посажены деревья липы на шпалерах. Об этом сообщили в пресс-службе КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района.

На предприятии отметили, что технология не является новой, но требует много времени и терпения, чтобы деревья получили эксклюзивный вид. Главным преимуществом шпалерного метода является необычный вид деревьев, а также создание большого количества тени, что делает его привлекательным для зон отдыха. Деревьям на шпалерах можно придать форму овала, куба или даже веера.

Напомним, в Киеве горожанам предлагают зарабатывать деньги на сборе каштанов. Предприятие "Киевгорвторресурс" платит по 2 грн за каждый собранный килограмм. На данный момент активнее всего собирают каштаны молодые люди, которые принесли уже более 100 кг продукции.

Кроме того, в июне на детской площадке в Соломенском районе рухнуло гигантское дерево. Последствия ЧП устранили спасатели. Повезло, что в момент падения на площадке не было детей. Местные жители отмечали, что дерево долгое время было наклонено, но никто не реагировал.
предприятие, дерево, деревья, липы, уникальные, березняки, каштаны, в Киеве

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммуналка

Раньше на дереве висели "глаза". Фото: facebook.com/kyivnovyny

Куда исчезли "глаза" с проспекта Победы в Киеве

21 Марта, 13:39

"Глаза" стали нависать над проезжающими автомобилями и троллейбусами, что было небезопасно

Все о киевских каштанах

Киевлянам предлагают заработать на собирании каштанов

Вчера, 18:26

За каждый килограмм обещают платить по 2 гривни
Загрузка...

Другие новости

Клумбы разозлили киевлян. Фото: А. Соколенко

С Крещатика исчезли молодые каштаны: вместо деревьев - клумбы

25 Июля, 10:43

Молодые деревца засохли

Другие новости

Осенняя аномалия: в Киеве зацвели каштаны

21 Августа, 17:52

На Крещатике – несколько молодых деревьев в цветах
Загрузка...