На форум в Киев приедет экс-кандидат в президенты РФ

В Киев для участия в международном форуме Ялтинская европейская стратегия (YES) приедет известная телеведущая и политик, экс-кандидат в президенты страны-агрессора Ксения Собчак. Об этом сообщили на сайте форума.

Все мероприятия форума пройдут в столице с 13 по 15 сентября. Собчак намерена участвовать в заседаниях в последний день. Тогда же на форуме будут присутствовать глава Кабмина Владимир Гройсман, экс-нардеп, певец Святослав Вакарчук и другие известные лица.

Как известно, Форум YES – 15-я ежегодная Ялтинская европейская стратегия, организованный фондом Виктора Пинчука, на которой 14 числа выступит президент Украины Петр Порошенко. Участие также примут более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира.

Напомним, участница телешоу "Дом-2", телеведущая и знаменитость Ксения Собчак баллотировалась в президенты РФ на выборах, которые прошли в марте 2018 года. Победу традиционно одержал Владимир Путин.

В связи с предвыборной агитацией в октябре 2017 года Собчак сделала заявление о том, что аннексированный Крым является территорией Украины. Эти слова вызвали гневную реакцию у российских политиков.