На Киев надвигается гроза и шквальный ветер

Сегодня, 08:53

О непогоде предупредили и жителей других северных областей Украины

На Киев надвигается гроза и шквальный ветер
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве в течение сегодняшнего дня, 29 августа, ожидаются грозы и шквалистый ветер. Об этом предупредили в Киевской государственной горадминистрации (КГГА) со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра.

"В столице в ближайшие часы и до конца суток гроза. В городе переменная облачность, местами шквалы ветра будут достигать 15-20 м/с", – отметили в КГГА.

Грозы со шквалами прогнозируются во всех северных областях Украины. Кроме них, гроза накроет Винницкую и Хмельницкую области. Порывы ветра здесь также будут достигать 15-20 м/с, прогнозирует Укргидрометцентр.

1535521539.5652

Напомним, летние дожди в Киеве в 2018 году стали катастрофой – ливнестоки по всей столице не справлялись со своими задачами, поэтому город несколько раз оказывался подтоплен. Последний серьезный "потоп" в Киеве произошел после ливня 15 августа. Тогда по Крещатику текли реки, а торговый центр залило водой.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на этом фоне рассказала, как пережить дождевой армагеддон в городе. Супрун дала украинцам советы и перечислила правила безопасного поведения в непогоду
погода, прогноз, дожди, гроза, погода в Киеве, укргидрометцентр, прогнозы
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Украинцев предупредили об ухудшении погоды

Вчера, 09:53

Днем в западных, северных (кроме Сумской) и Винницкой областях местами грозы, град и шквалы 15-20 м/с

Украина

Фото: Pixabay

Украину терзает непогода: более 50 населенных пунктов обесточены

26 Августа, 10:43

Град, гроза и порывы ветра оставили без света населенные пункты в двух областях
Загрузка...
Загрузка...