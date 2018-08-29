На Киев надвигается гроза и шквальный ветер

О непогоде предупредили и жителей других северных областей Украины

В Киеве в течение сегодняшнего дня, 29 августа, ожидаются грозы и шквалистый ветер. Об этом предупредили в Киевской государственной горадминистрации (КГГА) со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра.

"В столице в ближайшие часы и до конца суток гроза. В городе переменная облачность, местами шквалы ветра будут достигать 15-20 м/с", – отметили в КГГА.

Грозы со шквалами прогнозируются во всех северных областях Украины. Кроме них, гроза накроет Винницкую и Хмельницкую области. Порывы ветра здесь также будут достигать 15-20 м/с, прогнозирует Укргидрометцентр.

Напомним, летние дожди в Киеве в 2018 году стали катастрофой – ливнестоки по всей столице не справлялись со своими задачами, поэтому город несколько раз оказывался подтоплен. Последний серьезный "потоп" в Киеве произошел после ливня 15 августа. Тогда по Крещатику текли реки, а торговый центр залило водой.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на этом фоне рассказала, как пережить дождевой армагеддон в городе. Супрун дала украинцам советы и перечислила правила безопасного поведения в непогоду.