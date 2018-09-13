На месте легендарного кафе на Крещатике планируют обустроить туалет

Чиновники говорят, что не в их компетенции происходящее внутри здания

На месте легендарного кафе "Грот", а затем ресторана "Кобзарь" на Крещатике идет ремонт. Рабочие говорят, что оборудуют платный туалет, сообщил корреспондент газеты "Сегодня" Александр Марущак.

"По словам рабочих, которые активно работают в помещении, здесь будет платный ... туалет. Какая же "горькая участь" культового заведения, не правда ли? Рабочие сбивают со стен старую плитку, обивают штукатурку и дальше порога не пускают, частная собственность ... Представляю, как на невероятно красивых дверях будет написано: "Туалет. Обслуживаем с 1954 года", – подчеркнул журналист.

Вместе с тем, в департаменте культуры КГГА отметили, что указанный комплекс подпорных стенок не имеет самостоятельного статуса памятника архитектуры, но является неотъемлемым элементом памятника градостроительства местного значения "Улица Крещатик". Мало того, чиновники не получали проектную документацию по устройству общественного туалета в помещениях, которые располагаются в пределах подпорной стенки.

"В случае проведения работ, которые могут сказаться на состоянии памятника градостроительства местного значения "улица Крещатик", соответствующий проект должен быть согласован с департаментом культуры", – уточнили чиновники.

Также в ведомстве пообещали, что специалисты отдела инспекции департамента проведут осмотр по указанному адресу на предмет соблюдения законодательства по охране памятников Украины. Если будут установлены нарушения закона "Об охране культурного наследия", то меры будут приняты.

Напомним, в июле с Крещатика исчезли молодые каштаны, вместо деревьев появились клумбы. Молодые деревца плохо поливали, и они засохли.

Кроме того, на Крещатике открыли памятную доску украинцу, совершившему самосожжение. Родные ожидали открытия мемориала еще с начала независимости Украины.