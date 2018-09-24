На Певческом поле готовят яркую выставку хризантем

Сегодня, 09:29

В этом году выставка будет посвящена музыке, нотам и музыкальным жанрам

На Певческом поле готовят яркую выставку хризантем

Киевлян и гостей города ждет новая тематическая выставка цветов. Сотрудники КО "Киевзеленстрой" готовят фестиваль осенних хризантем, который будет открыт на Певческом поле 5 октября и продлится до конца месяца.

В этом году выставку обещают сделать очень яркой. Традиционно каждый из 10 районов столицы готовит свою композицию. В этом году работы зеленстроевцев будут посвящены музыке, нотам и разным музыкальным жанрам.

"Возле каждой цветочной композиции будет звучать своя музыка, что усилит впечатление посетителей выставки. Удивлять будем не только цветочными шедеврами: на Певческом поле будут организованы зоны отдыха для взрослых и детей, а также зоны для проведения семейного досуга", – сообщают в "Киевзеленстрое".

Запланирована программа выходного дня, кинотеатр под открытым небом, ярмарка цветов, аллея сувениров, а также тематические фотозоны и арт-инсталляции. Выставка будет работать без выходных с 9:00 до 21:00. Стоимость билета для взрослых – 50 грн, для детей – 25.

Напомним, в Киеве 22 сентября было объявлено Днем траура. Горожане чествовали память трагически погибшего бойца АТО Владимира Матвиенко.

Вместе с тем, уже 23 сентября в столице прошел бал котов и впервые состоялись "Игры огнеборцев".
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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