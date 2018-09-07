На Теремках приведут в порядок заброшенную лесополосу

Сегодня, 11:59

Обещают новое освещение, дорожки и место для выгула собак

На Теремках приведут в порядок заброшенную лесополосу

В столице на улице Теремковской в 2018-2020 годах планируют привести в порядок лесополосу, которая проходит вдоль домов дома №2-Г, 8, 10, 12 и 14, сообщает КГГА.

Лесополоса является буферной зоной между микрорайонами "Теремки-I" (Кибцентр) и "Теремки-3". Сейчас зеленая территория находится в неудовлетворительном состоянии, что делает ее непривлекательной для прогулок и отдыха местных жителей, отмечают в горадминистрации.

При обустройстве участка сделают пешеходную дорожку и новое освещение, установят урны для мусора. Также там создадут специальное место для выгула собак.

Заказчиком работ станет коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района. Оно должно обеспечить проектные и строительные работы в 2018-2020 годах.

Ранее в Киеве  возле станции метро "Политехнический институт" начали работы по обустройству сквера на месте, где год назад убрали киоски. Как заверили нас в мэрии, сквер будет построен до конца сентября.

Тем временем, комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование безымянного сквера возле посольства РФ в Украине именем российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
Киев, Теремки, сквер, лесополоса, освещение, территория
Источник:

"Сегодня"

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