На Теремках приведут в порядок заброшенную лесополосу

В столице на улице Теремковской в 2018-2020 годах планируют привести в порядок лесополосу, которая проходит вдоль домов дома №2-Г, 8, 10, 12 и 14, сообщает КГГА.

Лесополоса является буферной зоной между микрорайонами "Теремки-I" (Кибцентр) и "Теремки-3". Сейчас зеленая территория находится в неудовлетворительном состоянии, что делает ее непривлекательной для прогулок и отдыха местных жителей, отмечают в горадминистрации.

При обустройстве участка сделают пешеходную дорожку и новое освещение, установят урны для мусора. Также там создадут специальное место для выгула собак.

Заказчиком работ станет коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района. Оно должно обеспечить проектные и строительные работы в 2018-2020 годах.

Ранее в Киеве возле станции метро "Политехнический институт" начали работы по обустройству сквера на месте, где год назад убрали киоски. Как заверили нас в мэрии, сквер будет построен до конца сентября.

Тем временем, комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование безымянного сквера возле посольства РФ в Украине именем российского оппозиционного политика Бориса Немцова.