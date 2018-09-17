На всех пляжах Киева запретили купаться

Сегодня, 20:36

Коммунальщики напоминают, что температура воды уже не предназначена для купания

На всех пляжах Киева запретили купаться
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

15 сентября в Киеве официально объявили о закрытии купального сезона. Об этом сообщил пресс-секретарь Комунального предприятия "Плесо" Евгений Кобан, передает "Информатор".

В данный период проводятся работы по консервации инженерных сетей, чтобы не допустить их замерзания зимой.

Также с пляжей убирается инвентарь.

Коммунальщики напоминают, что температура воды уже не предназначена для купания.

Напомним, в июне жителям Киева временно не рекомендовали купаться на трех городских пляжах, официально подготовленных к текущему купальному сезону – "Пуща-Водица", "Черторой" и "Тельбин".

Лидером по количеству отдыхающих является пляж "Венеция", куда в выходной день в среднем приходит около 15 тыс. человек.

А для родителей с детьми отмечают: пляж "Детский", обустроен для маленьких отдыхающих. Если же хочется спокойного отдыха с минимальным количеством людей, советуют заглянуть на пляж "Золотой" (под мостом Патона).

Ранее мы сообщали, что из-­за сильной жары в столичных парках начали устанавливать охладительные рамки, которые распыляют воду.
Киев, температура, пляж, купание, коммунальщики
Источник:

"Сегодня"

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