Назван самый криминальный район Киева

Правоохранители Киева составили перечень правонарушений, которые были совершены во всех районах столицы за первое полугодие 2018 года. Исходя из списка, можно определить, какой из районов стал самым криминальным.

Как отметил на своей странице в Facebook депутат Киеврады Александр Пабат, наибольшее количество правонарушений зафиксировано в Шевченковском и Соломенском районах: 5421 и 4256 инцидентов. Самыми безопасными названы Печерский и Подольский районы: 1474 и 1552 правонарушений.

В целом по районам ситуация обстоит так: Святошинский – 2909 инцидентов; Дарницкий – 2990; Днепровский – 3196; Деснянский – 3212; Оболонский – 3244; Голосеевский – 3901.

Напомним, под Киевом задержана банда рэкетиров, организованная главой поселкового совета. Преступники терроризировали предпринимателей и бизнесменов области. В банду входили экс-спортсмены и ранее судимые за тяжкие преступления граждане. Главарем оказался глава одного из поселковых советов Киевской области. "Команду" он собрал для "решения вопросов", как должностных, так и связанных с бизнесом.

Кроме того, 15 сентября в Киеве избили судью, который ведет дело об убийствах на Майдане. На Дячука напали возле его дома, нападавшего задержать не удалось.