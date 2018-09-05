Необычное изобретение: киевлянин создал брелок, который хранит все пароли

Киевлянин Олег Науменко создал брелок, который дистанционно открывает дверь, блокирует и разблокирует компьютер и защищает личные данные своих хозяев от мошенников. К примеру, пароли можно вводит с помощью нажатия кнопки на устройстве: один "клик" – и доступ к электронной почте открыт! А в чужих руках девайс блокируется.

В памяти "смарт-ключа" записаны пароли всех сайтов, которыми пользуется его владелец.

"При необходимости зайти на тот или иной сайт, или приложение, пароль запрашивается на устройстве, и по нажатии на кнопочку – пароль передается по блютусу и обеспечивается доступ. В компьютер, в телефон, к банковскому аккаунту – везде, где нужно вводит пароль. Устройство работает на расстоянии нескольких метров", – объясняет Олег Науменко, автор изобретения.

Если устройство потерялось или его украли – воспользоваться паролями посторонние люди не смогут: брелок запрограммирован на отпечатки пальцев хозяина. Он автоматически блокируется в чужих руках. Универсальный ключ открывает даже обычные двери подъездов. Сейчас автор разрабатывают еще один прототип устройства в виде браслета.

"Мы сейчас планируем вывод продукта на западный рынок, в частности – в Соединенные штаты. Он является революционным в своем роде – это первое устройство пользовательской защиты персональных данных. Сейчас продано более 5000 экземпляров", – говорит Кристина Буря, менеджер проекта.

Работает "смарт-ключ" со всеми известными операционными системами и стоит дешевле демократичной мобилки.

Ранее воздушную платформу, которая поднимается на 20 километров и работает без подзарядки, создали изобретатели из Киева. Говорят, разработка пригодится для охраны и видеосъемки больших площадей. И уже есть заказчики из-за границы.

Также в Киеве придумали часы, способные улучшить настроение и даже предотвратить сердечный приступ. Аксессуар создала киевлянка Валерия Воронкова. Такую технологию используют медики.



