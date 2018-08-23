Необычное поздравление с Днем Независимости: британские дипломаты станцевали гопак в центре Киева

Сегодня, 14:34

Посольство Великобритании подготовило специальное видеопоздравление

День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos
День независимости Украины-2018. Фото: depositphotos

Сотрудники посольства Великобритании в Украине подготовили украинцам необычное поздравление с Днем Независимости. Вдохновившись танцем британского военного на Крещатике после парада в прошлом году, дипломаты решили и сами станцевать поздравительный гопак, а видео разместили на странице посольства в Facebook.

"Некоторые дипломаты занимались танцами с детства, для других это стало личным вызовом, однако все тщательно готовились, репетировали и танцевали под мелодию флейты из песни Bitanga молодой украинской певицы Алины Паш", – отметили в посольстве.

Танец снимали в нескольких локациях Киева: в частности, сотрудники посольства в вышиванках танцевали гопак на улице Богдана Хмельницкого неподалеку от станции метро "Театральная", Пешеходном мосту, станции метро "Золотые Ворота" и возле красного корпуса КНУ.

Напомним, в госконцерне "Укроборонпром" рассказали о малоизвестной украинской технике, которая пройдет по Крещатику на День Независимости – это "глаза и уши" артиллерии, комплексы акустической разведки и контрбатарейные радары.

Также, по данным СМИ, полеты истребителей над Киевом, которые происходят в последние дни, также связаны с подготовкой к параду, однако в Минобороны эту информацию пока не подтверждают.

Отметим, в связи с предстоящим военным парадом Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим несения службы, и принимает меры для предотвращения возможных провокаций. 
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Источник:

"Сегодня"

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