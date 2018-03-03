Несмотря на непогоду, в Киеве зацвели 70 тысяч тюльпанов

Киев в этом году украсят более 13 млн цветов, выращенных в оранжерейно-парниковых хозяйствах столицы

В оранжерее Печерского района столицы зацвели 70 тысяч тюльпанов, которые впоследствии высадят на клумбах города. Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя".

"Киев в этом году украсят более 13 млн цветов, выращенных в оранжерейно-парниковых хозяйствах столицы. Постепенно увеличиваем количество многолетних цветов в столице и создаем новые злаковые клумбы. В 2017 году такие клумбы были созданы в Голосеевском, Днепровском, Дарницком, Оболонском районах. Постепенный переход от выращивания однолетников на многолетники позволит сэкономить бюджетные средства и привнести новые формы в городской дизайн", – рассказал первый заместитель генерального директора "Киевзеленстроя" Дмитрий Заруба.

Сейчас на балансе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений районов города находится 10 теплиц общей площадью 1,6 га. Для того чтобы с весны и до поздней осени в городе постоянно поддерживалась красота на клумбах, цветы в теплицах сажают в несколько этапов, а затем при необходимости подсаживают новые. Также в теплицах выращиваются цветы для создания выставок на Певческом поле.

Ранее на клумбе в одном из дворов в городе Буча Киевской области распустились подснежники. По словам местных жителей, весенняя лужайка в морозный день среди сугробов появилась неспроста: под клумбой проходит теплотрасса.

Напомним, что, по прогнозу синоптиков, в результате воздействия активного циклона в Киевской области и Киеве ожидаются сложные погодные условия: ночью и утром сильный снег (прирост снежного покрова 10-17 см), порывы ветра 15-18 м/с, метели; на дорогах гололедица. Температура ночью 8-10°, днем 1-3° мороза.