Несмотря на непогоду, в Киеве зацвели 70 тысяч тюльпанов

Сегодня, 01:25

Киев в этом году украсят более 13 млн цветов, выращенных в оранжерейно-парниковых хозяйствах столицы


facebook.com/zelenbud

facebook.com/zelenbud

facebook.com/zelenbud

facebook.com/zelenbud

facebook.com/zelenbud

facebook.com/zelenbud

facebook.com/zelenbud

facebook.com/zelenbud

facebook.com/zelenbud

facebook.com/zelenbud

В оранжерее Печерского района столицы зацвели 70 тысяч тюльпанов, которые впоследствии высадят на клумбах города. Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя".

"Киев в этом году украсят более 13 млн цветов, выращенных в оранжерейно-парниковых хозяйствах столицы. Постепенно увеличиваем количество многолетних цветов в столице и создаем новые злаковые клумбы. В 2017 году такие клумбы были созданы в Голосеевском, Днепровском, Дарницком, Оболонском районах. Постепенный переход от выращивания однолетников на многолетники позволит сэкономить бюджетные средства и привнести новые формы в городской дизайн", – рассказал первый заместитель генерального директора "Киевзеленстроя" Дмитрий Заруба.

Сейчас на балансе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений районов города находится 10 теплиц общей площадью 1,6 га. Для того чтобы с весны и до поздней осени в городе постоянно поддерживалась красота на клумбах, цветы в теплицах сажают в несколько этапов, а затем при необходимости подсаживают новые. Также в теплицах выращиваются цветы для создания выставок на Певческом поле.

Ранее на клумбе в одном из дворов в городе Буча Киевской области распустились подснежники. По словам местных жителей, весенняя лужайка в морозный день среди сугробов появилась неспроста: под клумбой проходит теплотрасса.

Напомним, что, по прогнозу синоптиков, в результате воздействия активного циклона в Киевской области и Киеве ожидаются сложные погодные условия: ночью и утром сильный снег (прирост снежного покрова 10-17 см), порывы ветра 15-18 м/с, метели; на дорогах гололедица. Температура ночью 8-10°, днем 1-3° мороза.
Киев, цветы, непогода, тюльпаны, киевзеленстрой
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Подснежники в Буче. Фото: Людмила Щипская

Под Киевом распустились подснежники

1 Марта, 17:57

Весенние цветы заметили во дворе в Буче  

Метро в Киеве

Пассажиров обрадует оркестр. Фото: facebook.com/kyivmetro

Оркестр и цветы: как пассажиров киевского метро поздравят с весной

28 Февраля, 08:44

1 марта в столичной подземке пройдет весенняя акция  
Загрузка...

Украина

Цветы в этом году - не в тренде

Предпраздничный бум: что собираются дарить украинцы на 8 марта

24 Февраля, 07:14

Мужчины скупают в сети косметику и плойки, а женщины — продают белье, которое не подошло

Wellness

Фото: Pixabay

Что такое флоротерапия и как цветы влияют на здоровье

19 Февраля, 06:42

Созерцание розы может помочь при бронхите, сирени — цистите, а васильков — упредит полноту

Другие новости

Арка в виде тортика из Крыма. Фото: facebook.com/mikhail.maksymov

В Киеве появился "кусочек Крыма" — арка с розами на улице Гончара

18 Февраля, 15:55

Гипсовые розы на потолке арки — это репродукция лепнины в Ялте  

Другие новости

Первоцветами торговать незаконно

В метро Киева разместят социальную рекламу о защите первоцветов

1 Февраля, 17:16

Кроме того, информация о сохранении раннецветущих растений должна появиться на сайтах КГГА и РГА  
Загрузка...