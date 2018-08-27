Новые правила вызова "неотложки" в Киеве: как теперь звонить врачам

Уже через пять дней, с 1 сентября, неотложная помощь в Киеве будет работать в новом формате. "Сегодня" выяснила, что изменится для жителей столицы.

ОДИН ДЛЯ ВСЕХ. Как сообщили в Киевской городской администрации, бригады неотложной медицинской помощи переходят в подчинение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева. В связи с этим жителей столицы ждут серьезные изменения.

Так, чтобы вызвать на дом неотложку, достаточно будет набрать единый и хорошо известный всем номер 103. Сейчас, как известно, по нему мы вызываем только скорую, бригады которой приезжают на экстренные вызовы, если есть угроза жизни пациента: сильные травмы, к примеру, при ДТП, кровотечения, инфаркт.

Для неотложной помощи в каждом районе существует свой семизначный номер: эти врачи выезжают на высокую температуру, повышенное давление или при обострении хронических болезней.

"Изменения положительно скажутся на качестве оказания медицинской помощи и удобстве в ее получении. Мы надеемся значительно снизить количество жалоб киевлян по поводу некорректности медиков или того, что вызов отказывались принимать. Ведь все разговоры с диспетчером Центра экстренной медицинской помощи записываются, а номер абонента автоматически идентифицируется", — пояснила глава департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

По ее словам, все вызовы будут принимать специалисты, которые мгновенно помогут человеку сориентироваться — нужна ему неотложная помощь или скорая. Киевляне же говорят: реформу можно будет адекватно оценить, когда она заработает.

"Мне кажется, для пациентов так действительно будет лучше. Я, к примеру, номер неотложки своего района на память не знаю. При необходимости каждый раз приходится искать в интернете. Это не очень удобно. Или другой вариант: бывает, звонишь в скорую, а там отказывают, мол, обращайтесь с такой проблемой в неотложку. Люди не понимают почему, и это вызывает волну возмущения. С единым номером станет проще", — считает жительница Святошинского района Маргарита Кожух.

"Надеюсь, не будет такого, что на 103 теперь будешь полдня дозваниваться, потому что туда будут обращаться все кому не лень, к примеру, просто поговорить... Как минимум диспетчеров должно стать больше", — сомневаются другие.

УВОЛЬНЯЮТ? Волнения есть и у медиков. Среди врачей неотложной помощи уже ходят слухи о закрытии пунктов неотложек, которые долгое время работали при поликлиниках, — якобы подобные объявления появились в Соломенском и Деснянском районах.

Также говорят о массовых увольнениях. Мол, на работу в Центр экстренной медпомощи возьмут далеко не всех, а многих уже попросили писать заявления об уходе по собственному желанию.

В КГГА уверяют, что для паники нет оснований.

"Докторам нужно написать в одном месте заявление на увольнение, а в другом, той же датой, заявление о приеме на работу. Это формальность, которую нужно соблюсти при переводе на другое место работы. У нас есть недостача в докторах скорой помощи, и никто от них отказываться даже и не думает. Что касается пунктов неотложной помощи, то все зависит от того, в каком состоянии и где они находятся. Если они неудобны по логистике, то будут закрыты", — пояснил "Сегодня" первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Напомним, сейчас в Украине медицинская помощь не привязана к месту регистрации или проживания. Каждый может выбрать терапевта, педиатра или семейного врача в любом медицинском учреждении, а деньги за обслуживание у врача заплатит государство.

Кроме того, в Киеве работает онлайн-система eHealth, которая позволяет записаться к врачу через интернет. Правда, киевляне до сих пор жалуются, что не все врачи в ней зарегистрированы, так что найти там своего участкового терапевта не всегда удается. Как и записаться на прием на следующий день.