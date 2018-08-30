Новый год в Киеве: в городе будет две елки и много необычных украшений

Новогоднее дерево на Софийской площади украсят хрустальными игрушками, а на Контрактовой все будет в стиле рисунков Марии Примаченко

Лето еще не закончилось, а в Киеве уже начали готовиться к новогодним праздникам. "Сегодня" узнала, какие сюрпризы готовят для жителей столицы и гостей.

Как рассказал нам куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, в этом году появится новая новогодняя локация: кроме традиционной Софийской площади — еще и Контрактовая площадь. И новогодних елочек тоже будет две!

"Софийскую площадь оформим в тематике "Северное сияние", изысканно и театрально. Героями на этой локации будут пингвины и белые медведи. Сцену планируем установить немного по-другому, чтобы на нее открывался лучший обзор. Она будет развернута на площадь и Владимирский проезд. А "спиной" — к желтому зданию на Владимирской, 22", — рассказывает Добруцкий.

Софийская площадь. Оформят в элегантном, театральном стиле. Фото: И. Добруцкий

Главная елочка, по его словам, будет просто волшебной — с красивыми хрустальными игрушками и серебристым сиянием. Изюминкой убранства елки станет интерактивный экран длиной 28 м и шириной 2 м.

"Гости смогут увидеть себя на этом экране и передать пожелания для всей Украины", — говорят организаторы.

А вот за рекордной высотой елки в этом году гнаться не собираются. Зеленая красавица будет около 25 м. Напомним, в прошлом году елочка была 33 м в высоту. Из-за огромных размеров транспортировать ее в Киев из Ивано-Франковской области по заснеженным дорогам было непросто, в дороге она пострадала, часть пышных веток обломалась.

ФИГУРЫ И "ФАТА". Еще один новогодний городок с елкой разместится на Подоле, на Контрактовой площади. Здесь все будет оформлено в стиле творчества украинской художницы Марии Примаченко — от игрушек на елке до арт-объектов и домиков.

Контрактовая площадь. В новогоднем городке поставят сцену и сделают зону для обогрева. Фото: И. Добруцкий

"Начинаться все будет с красиво украшенного фуникулера. На улице Сагайдачного будет необычная иллюминация и большие 3D-фигуры, созданные из различных материалов по мотивам Примаченко. Будут среди них и светящиеся. В сквере возле памятника Сагайдачному расположится резиденция Святого Николая, возле которой разместим светящихся сказочных персонажей. А рядом со сквером установим 70-метровую горку", — делится планами Игорь Добруцкий.

Улица Сагайдачного. Фигуры создадут по мотивам художницы. Фото: И. Добруцкий

Елочка на Контрактовой площади, по словам организаторов, будет ажурной, с "фатой", ее высота составит около 20 м. Также на площади сделают крытую теплую зону и установят сцену для выступлений. Оживят Гостиный двор: в каждой арке повесят люстры и новогодние шары.

Все это будет организовано за деньги спонсоров — сейчас идут поиски и переговоры. Как сообщил "Сегодня" Добруцкий, чтобы реализовать все намеченное, необходимо минимум 37 млн грн. В прошлом году, по его словам, на новогодние праздники было потрачено до 27 млн грн.

Напомним, в прошлом году в Киеве разгорелись жаркие споры по поводу установки главной елки страны. Многие киевляне не хотели, чтобы ради праздника срубали живое дерево. На сайте Киеврады даже появилась петиция против того, чтобы для столицы срубили елку, которой 110 лет.