Общественный бюджет Киева: за что голосуют киевляне

Сегодня, 11:30

За три первых дня киевляне отдали 27 тысяч голосов за понравившиеся инициативы

Фестиваль. Голосуют за писанки. Фото: facebook.com
Фестиваль. Голосуют за писанки. Фото: facebook.com

В столице стартовало голосование за проекты Общественного бюджета, уже третьего по счету. Как сообщают в мэрии, за три первых дня киевляне отдали 27 тысяч голосов за понравившиеся инициативы.

"К голосованию было допущено 940 проектов на общую сумму в 510 миллионов гривен. Идеи, которые наберут больше всего поддержки горожан, разделят на реализацию между собой бюджетные 150 миллионов гривен", — рассказали в КГГА.

Больше всего было подано общественных инициатив — 319. На втором месте — 258 образовательных проектов. Самыми активными стали жители Дарницкого (106 проектов), Деснянского (98) и Шевченковского районов (97), а самыми скромными — жители Печерского и Святошинского — 42 и 41 проект соответственно. Минимальная стоимость представленного проекта — 50 тыс. грн, максимальная — 3 млн грн.

Из идей — обустройство публичного пространства на берегах речки Мокрой (правый приток Лыбеди) с улучшением состояния водного объекта, создание историко-культурного парка на Горке Кристера в Подольском районе, восстановление уничтоженного уникального барельефа на стене памяти на Байковом кладбище.

Также среди инициатив — создание художественного пространства от Folk Ukraine в центре города. Речь идет о проведении фестиваля писанок и масштабного концерта на Софийской площади.

"Одна сцена объединит 374 музыканта из семи лучших оркестров Украины", — рассказывают организаторы.

Голосование за проекты продлится до 15 сентября. Один человек может проголосовать за пять понравившихся ему проектов.

Напомним, на реализацию в 2019 году инициатив киевлян, которые наберут необходимое количество голосов, в этом году выделят 150 млн грн из горказны, на 50 млн больше чем в прошлом году (минимальная стоимость проекта 50 тыс. грн, максимальная — 3 млн грн). 

"Имеем рекорд — зарегистрировали 1171 проект на общую сумму 782 млн грн. Для примера: в прошлом году было зарегистрировано 821 проект! А еще есть интересный факт. За 8 часов до завершения регистрации было подано 660 проектов", — рассказал "Сегодня" секретарь Киеврады Владимир Прокопив.
Киев, КГГА, проекты, инициативы, бюджет Киева, общественный бюджет
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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