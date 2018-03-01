Огромный флагшток в Киеве пока не появится: тендер отменили

Возведение 75-метрового флагштока, на который из городского бюджета выделили 50 млн грн, может затянуться. В электронной системе ProZorro отменили закупку услуг по строительству флагштока на территории Мемориального комплекса "Нацмузей истории Украины во Второй мировой войне" (ул. Лаврская, 27).

В столичной мэрии нам подтвердили, что тендер отменили, но причины не называют, как и то, будут ли повторно объявлять тендер.

Напомним, власти хотели установить флагшток высотой 75 метров, а официальное его открытие запланировали на День флага — 23 августа. Но среди горожан такая инициатива вызвала бурю негодования. "Как можно тратить столько денег на флагшток, когда люди еле выживают", — жалуется киевлянка Ольга Куц.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко удивился обвинениям киевлян по поводу флагштока. Он заявил, что Государственный флаг — один из символов Украины и ее оберег, а по поводу стоимости пояснил: "Установка металлической конструкции высотой 75 метров и весом 85 тонн — это и сложные инженерные работы, и обустройство территории". Что касается строительства на склонах Днепра — проект подан на согласование в ЮНЕСКО.