Окунуться в ледяную воду, пролезть под шинами и взобраться на "эверест": в Киеве прошел забег

Забег мужества и силы духа состоялся на днях в столице. Участники и в грязи ползали, и в ледяную воду ныряли.

Пробежать 10 километров, одолев на пути 25 препятствий. Если не справился – штраф: еще одно физическое упражнение.

Это испытание на мужество и силу духа. Окунуться в ледяную воду, пролезть под шинами и взобраться на высоченные конструкции. Все препятствия – до последнего держали в секрете.

"Мы не делаем карту мероприятия, мы не говорим, какие препятствия ждут. Погода, думаю, будет самым тяжелым препятствием, и сама по себе трасса, здесь большие наборы высоты", – говорит Юрий Подлесный, организатор забега.

За полчаса до старта – разминка. Готовится и Вячеслав.

"В голове не ставлю никаких препятствий никогда, потому что, если начинаешь их ставить, цепочка начинает накапливаться. Невзирая на то, что у меня нет руки, я ищу выход", – говорит Вячеслав Кулаковский, участник забега.

Несмотря на 30-градусную жару, участников – около 600. Стартуют каждые полчаса, группами. Мокрые, в глине, делятся впечатлениями.

Девушки соревнуются наравне с мужчинами. Грязь не пугает. Самое сложное препятствие – перед финишем – "эверест". Роман – среди тех, кто смог запрыгнуть на трехметровую высоту.

"В лесу разметка была непонятная, заблудился чуть-чуть, пробежал лишнего, вот что самое сложное было", – рассказывает Роман Зарудный, участник забега.

Такие мероприятия организаторы устраивают ежегодно. Кто попал в десятку лучших – будет принимать участие в международных соревнованиях по бегу с препятствиями.

Напомним, известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которая признавалась самой красивой украинской спортсменкой на Олимпиаде-2016 в Рио, на своей странице в Instagram показала упражнения, которые прыгунья в высоту выполняет во время утренней разминки.