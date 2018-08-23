"Оплот", "Оса", "Халк": Порошенко открыл выставку вооружений в Киеве (видео)

Сегодня, 17:33

Стало известно, где киевляне могут посмотреть на современное вооружение украинской армии

Порошенко на выставке вооружения. Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
Порошенко на выставке вооружения. Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии выставки военной техники и вооружения на Михайловской площади в Киеве, посвященной празднованию 27-й годовщины независимости страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, украинский лидер вручил представителям воинских частей сертификаты на вооружение и технику. В частности, военные получили новые переносные противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П" и легкие переносные ракетные комплексы "Корсар".

f0b7e04aaa7992397adc8cb55ccf1fdd_1535028258_extra_large.Фото: president.gov.ua

"Друзья, как нам их не хватало на фронте в 2014 году. Какую высокую цену заплатила Украина в 2014-2015 годах за их отсутствие", – подметил Порошенко.

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По его словам, в ближайшее время украинские военным передадут 75 современных украинских противотанковых комплексов, которые ранее на испытаниях оказались не хуже американских Javelin.

39913935_1034646560037013_1825053808774873088_nФото: facebook.com/theministryofdefence.ua

"Эти украинские противотанковые комплексы уже хорошо зарекомендовали себя в боях. Они уменьшают риск поражения оператора противником благодаря возможности размещения пусковой установки на очень безопасном расстоянии от него, благодаря возможности наведения на цель с закрытых позиций. К важным достоинствам также следует отнести и стоимость отечественных противотанковых комплексов, которые в несколько раз дешевле иностранных образцов. За те же деньги украинских налогоплательщиков мы сегодня покупаем в 5-6 раз больше вооружения у украинской оборонной промышленности", – рассказал глава государства.

Кроме того, на выставке представлены такие образцы вооружения как зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", танк БМ "Оплот", танк Т-72АМТ, модернизированный танк Т-64БВ, БМП-1Т с боевым модулем "Копье", бронетранспортеры БТР-3ДА, БТР-4Е, бронированный санитарно-эвакуационный автомобиль БММ-4С, а также тактическую бронированную колесную машину "Дозор-Б", специализированные бронированные автомобили "Халк", "Спартан", "Кугуар". Также киевляне смогут посмотреть на тактические беспилотные авиационные комплексы различных модификаций и образцы крупнокалиберных снарядов украинского производства, изготовленные по стандартам НАТО.

Напомним, ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец рассказывал, что на День независимости покажут новое вооружение, которое, по его словам, до этого могли пощупать лишь избранные.
Киев, техника, выставка, Порошенко, вооружение
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"Сегодня"

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