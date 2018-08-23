"Оплот", "Оса", "Халк": Порошенко открыл выставку вооружений в Киеве (видео)

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии выставки военной техники и вооружения на Михайловской площади в Киеве, посвященной празднованию 27-й годовщины независимости страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, украинский лидер вручил представителям воинских частей сертификаты на вооружение и технику. В частности, военные получили новые переносные противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П" и легкие переносные ракетные комплексы "Корсар".

Фото: president.gov.ua

"Друзья, как нам их не хватало на фронте в 2014 году. Какую высокую цену заплатила Украина в 2014-2015 годах за их отсутствие", – подметил Порошенко.

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По его словам, в ближайшее время украинские военным передадут 75 современных украинских противотанковых комплексов, которые ранее на испытаниях оказались не хуже американских Javelin.

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

"Эти украинские противотанковые комплексы уже хорошо зарекомендовали себя в боях. Они уменьшают риск поражения оператора противником благодаря возможности размещения пусковой установки на очень безопасном расстоянии от него, благодаря возможности наведения на цель с закрытых позиций. К важным достоинствам также следует отнести и стоимость отечественных противотанковых комплексов, которые в несколько раз дешевле иностранных образцов. За те же деньги украинских налогоплательщиков мы сегодня покупаем в 5-6 раз больше вооружения у украинской оборонной промышленности", – рассказал глава государства.

Кроме того, на выставке представлены такие образцы вооружения как зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", танк БМ "Оплот", танк Т-72АМТ, модернизированный танк Т-64БВ, БМП-1Т с боевым модулем "Копье", бронетранспортеры БТР-3ДА, БТР-4Е, бронированный санитарно-эвакуационный автомобиль БММ-4С, а также тактическую бронированную колесную машину "Дозор-Б", специализированные бронированные автомобили "Халк", "Спартан", "Кугуар". Также киевляне смогут посмотреть на тактические беспилотные авиационные комплексы различных модификаций и образцы крупнокалиберных снарядов украинского производства, изготовленные по стандартам НАТО.

Напомним, ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец рассказывал, что на День независимости покажут новое вооружение, которое, по его словам, до этого могли пощупать лишь избранные.