Грибной сезон: люди теряются и попадают в больницы целыми семьями

В Киеве – шесть человек в реанимации, а грибников спасала полиция

В Киеве зафиксированы первые за сезон случаи отравления грибами. В столичной больнице уже шесть пострадавших, а в других регионах фиксируют смертельные случаи.

Как сообщили в департаменте здравоохранения КГГА, из шести отравившихся один человек уже переведен в стационарное отделение в удовлетворительном состоянии. А пятеро остаются в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадавшие не знакомы между собой, собирали грибы в разных местах.

"Все пациенты не просто имеют кишечные расстройства из-за неправильного приготовления грибов. У них отравление несъедобными грибами", — рассказала директор департамент Валентина Гинзбург.

СИМПТОМЫ. Медики напоминают, что симптомы отравления могут быть разными. Они зависят от вида грибов, способа употребления и даже от общего состояния здоровья человека.

Например, после употребления некачественных блюд из сыроежек, недоваренных осенних опят, сатанинских грибов, ненастоящих дождевиков уже через 30—60 минут могут появиться тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, высокая температура. Такие отравления зачастую не приводят к летальному исходу, но могут иметь серьезные последствия для системы пищеварения.

Ядовитые вещества мухоморов поражают нервную систему, вызывают галлюцинации, потерю сознания и нарушение дыхания. Но среди самых опасных видов — бледные поганки, употребление в пищу которых часто заканчивается смертью. Так, на этой неделе жуткий случай потряс Одесскую область: грибами (предварительно, именно бледной поганкой) отравилась многодетная семья — беременная мать, отец и пятеро детей. Женщина умерла, также не удалось спасти жизнь 10-летнего мальчика. Остальных спасают одесские и столичные медики, среди пострадавших — двухлетняя девочка, в организм которой токсины попали с молоком матери.

При проявлении любых симптомов отравления после употребления в пищу грибов советуют срочно вызывать скорую, а до ее приезда промыть желудок самостоятельно.

ТЕРЯЮТСЯ. В лесах грибники часто просто теряются. К примеру, вчера всю ночь на территории двух районов полиция, спасатели, лесники искали целую семью.

"Отец, мать, 12-летний сын и две дочери, 11 и 4 лет, днем отправились за грибами и заблудились. Отчаявшись, в час ночи глава семейства обратился за помощью в полицию. Их обнаружили после трех часов поисков", — рассказали в ГУ НП Киевской области.

С начала сезона в регионе уже несколько раз искали заблудившихся жителей: на днях нашли мертвым 77-летнего мужчину без следов насилия.

Напомним, в октябре прошлого года в столичной больнице "Охматдет" в результате отравления грибами скончалась 10-летняя девочка, жительница села Журавка Варвинского района Черниговской области. Как сообщают на сайте Черниговского областного лабораторного центра МОЗ Украины, ребенок отравился, употребив в пищу бледную поганку (ее легко спутать с сыроежками или зонтиками. – Авт.).

Как ранее сообщала "Сегодня", в сентябре в Киеве в больницу были госпитализированы шесть человек, которые ели неправильно обработанные грибы. В Департаменте охраны здоровья КГГА напоминают, что основные признаки отравления грибами – тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела. При употреблении некоторых видов ядовитых грибов, которые поражают нервную систему, могут появляться такие симптомы, как галлюцинации и потеря сознания.

Врачи предостерегают, что осторожными нужно быть даже со съедобными грибами. Специалисты отмечают, что сам продукт довольно тяжелый для желудка, а проблемы может ощутить и здоровый человек, а также те, кто страдает холециститом, панкреатитом, у кого застой желчи.