От Кличко уходит заместитель

Сегодня, 11:17

Алексей Резников, который курирует вопросы рекламы, культуры и туризма, заявил об уходе с должности

От Кличко уходит заместитель
Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Заместитель главы КГГА Алексей Резников, который с марта 2016 года курировал вопросы рекламы, культуры, туризма, а ранее был секретарем Киеврады, вчера заявил об уходе с должности.

"Моя работа на публичной службе завершена, заявление принято, остались формальности. После работы в Киевраде я собирался воплотить то, на что катастрофически не хватало времени — учиться и влюбляться. Тогда не удалось — вернулся на работу уже в КГГА. Сейчас пришло время доучиться и довлюбиться", — прокомментировал Резников.

И добавил, что получил задание от мэра, которое будет выполнять в качестве советника.

Напомним, в конце июля стало известно, что в команду заместителей главы КГГА пришли известный застройщик Вячеслав Непоп и экс-глава Подольской РГА Валентин Мондриевский.

В итоге, у главы КГГА вместо шести стало восемь заместителей. Это первый зам Николай Поворозник, который занимается вопросами в том числе и медицины. Дмитрий Давтян, курирующий вопросы транспортной инфраструктуры. Зам по "коммуналке" Петр Пантелеев, Александр Спасибко по строительству и Алексей Резников, который впервые занял должность заместителя по вопросам самоуправленческих полномочий.

Единственная женщина в команде мэра — заместитель по гуманитарным вопросам Анна Старостенко — находится в декретном отпуске. Именно ее сферу теперь курирует новый зам Валентин Мондриевский. Ранее он покинул должность главы Подольской РГА, которую занимал с 2014 года.
Киев, КГГА, резников, заместитель, Алексей Резников
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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