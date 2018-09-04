От Кличко уходит заместитель

Алексей Резников, который курирует вопросы рекламы, культуры и туризма, заявил об уходе с должности

Заместитель главы КГГА Алексей Резников, который с марта 2016 года курировал вопросы рекламы, культуры, туризма, а ранее был секретарем Киеврады, вчера заявил об уходе с должности.

"Моя работа на публичной службе завершена, заявление принято, остались формальности. После работы в Киевраде я собирался воплотить то, на что катастрофически не хватало времени — учиться и влюбляться. Тогда не удалось — вернулся на работу уже в КГГА. Сейчас пришло время доучиться и довлюбиться", — прокомментировал Резников.

И добавил, что получил задание от мэра, которое будет выполнять в качестве советника.

Напомним, в конце июля стало известно, что в команду заместителей главы КГГА пришли известный застройщик Вячеслав Непоп и экс-глава Подольской РГА Валентин Мондриевский.

В итоге, у главы КГГА вместо шести стало восемь заместителей. Это первый зам Николай Поворозник, который занимается вопросами в том числе и медицины. Дмитрий Давтян, курирующий вопросы транспортной инфраструктуры. Зам по "коммуналке" Петр Пантелеев, Александр Спасибко по строительству и Алексей Резников, который впервые занял должность заместителя по вопросам самоуправленческих полномочий.

Единственная женщина в команде мэра — заместитель по гуманитарным вопросам Анна Старостенко — находится в декретном отпуске. Именно ее сферу теперь курирует новый зам Валентин Мондриевский. Ранее он покинул должность главы Подольской РГА, которую занимал с 2014 года.