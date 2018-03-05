Передвижение по центру Киева: сугробы, сосульки и ограничительные ленты

Сегодня, 17:45

Пешеходам приходится очень трудно

 


Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур

Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур

Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур

Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур

Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур

Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур

Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур

Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур

Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур

Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур

Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур

Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур

Киевляне жалуются на то, что по центральным улицам столицы очень тяжело передвигаться пешком из-за сугробов, сосулек и предупредительных лент, которыми огорожены тротуары.

В частности, трудности с передвижением наблюдаются на улицах Гончара, Липинского, Большой Житомирской и других.

Некоторые пешеходы проходят под ограничительными лентами, поглядывая наверх, на гигантские сосульки, и вниз, где много луж из-за растаявшего снега. Другим приходится выходить на проезжую часть, чтобы добраться до нужного места.

Также на улицах много объявлений о возможном падении сосулек. На некоторых крышах находятся коммунальщики, которые чистят сбрасывают вниз снег.

Напомним, ранее мы писали о том, как добиться компенсации за неубранный снег.

Также мы сообщали, что во Львове сосулька разбила голову пенсионерке. 71-летняя пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга.

Также напомним, в Киеве с крыши жилого дома  сорвалась большая сосулька, разбив при этом припаркованный возле здания синий автомобиль
снег, сосульки, пешеходы, киевляне, коммунальщики, сосулька
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Бульвар Шевченко. На крышах зданий появились гигантские сосульки, которые могут травмировать прохожих

Непогода в Киеве: падают сосульки, происходят ДТП, а военные помогают коммунальщикам

Сегодня, 09:32

Столица переживает последствия сильных метелей  

Украина

Сосульки опасны для прохожих. Фото: kremen.today

Юрист объяснила, как добиться компенсации за неубранный снег

1 Марта, 15:00

Квалифицировать происшествие можно как "служебная халатность"
Загрузка...

Коммуналка

В Киеве коммунальщики соорудили из снега огромную горку с трамплином

Сегодня, 16:20

Детей и взрослых зовут кататься в парк "Победа"  

Транспорт

Фото: AFP

Эхо снегопадов: спасатели отчитались о состоянии дорог в Украине

Сегодня, 08:34

Синоптики уверяют, что осадки закончились
Загрузка...