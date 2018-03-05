Передвижение по центру Киева: сугробы, сосульки и ограничительные ленты
Пешеходам приходится очень трудно
Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур
Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур
Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур
Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур
Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур
Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур
Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур
Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур
Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур
Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур
Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур
Киевлян предупреждают о сосульках. Фото: Н. Мамчур
Киевляне жалуются на то, что по центральным улицам столицы очень тяжело передвигаться пешком из-за сугробов, сосулек и предупредительных лент, которыми огорожены тротуары.
В частности, трудности с передвижением наблюдаются на улицах Гончара, Липинского, Большой Житомирской и других.
Некоторые пешеходы проходят под ограничительными лентами, поглядывая наверх, на гигантские сосульки, и вниз, где много луж из-за растаявшего снега. Другим приходится выходить на проезжую часть, чтобы добраться до нужного места.
Также на улицах много объявлений о возможном падении сосулек. На некоторых крышах находятся коммунальщики, которые чистят сбрасывают вниз снег.
Напомним, ранее мы писали о том, как добиться компенсации за неубранный снег.
Также мы сообщали, что во Львове сосулька разбила голову пенсионерке. 71-летняя пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга.
Также напомним, в Киеве с крыши жилого дома сорвалась большая сосулька, разбив при этом припаркованный возле здания синий автомобиль.