Пережить морозы в Киеве: как в городе работают пункты обогрева

Погода в Киеве не радует: на прошлой неделе температура ощутимо снизилась, и в некоторые дни опускается до -16. В связи с этим в городе открыли дополнительные пункты обогрева. Сейчас их в городе – 44, из них 18 работают круглосуточно.

Теперь погреться можно в помещениях нескольких жеков, управляющих компаний, территориальных центрах соцпомощи и медучреждениях – в рабочее время указанных организаций. Основные "клиенты" – люди, живущие на улицах, иногда приходят и одинокие пенсионеры.

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"Пункты обогрева – стационарные места, где люди могут отдохнуть, согреться, выпить чаю, получить доврачебную помощь, в них есть аптечки", – рассказал начальник управления КГГА по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук.

Однако, как показывает практика, не все пункты обогрева готовы принять посетителей.

Хорива, 36: тепло, но чай не предлагают

Мы решили навестить один из новых пунктов, который расположен в помещении управляющей компании по обслуживанию жилфонда Подольского района. На двери разместили яркое объявление о том, что здесь можно согреться. Внутри – несколько человек, пришедших сюда по делам с домукентами. В самом здании найти комнату, где расположен пункт, не удалось.

"Пункт обогрева – это все наше помещение. Здесь можно греться в наше рабочее время – с 9 до 18 часов", – объяснила женщина в приемной, пробегая мимо нас с документами в соседний кабинет.

Неудивительно: в управяющей компании – рабочий день, дел хватает, и на желающих погреться внимания и времени явно не хватит.

В общем, спастись от мороз в помещении можно, постояв в коридоре. Правда, из-за небольшого пространства мы мешали основным посетителям. Еще можно посидеть на стуле в приемной.

Чашек для чая, чайника и печенья, – обычных атрибутов столичных пунктов обогрева, – на Хорива, 36, мы не заметили.

Центры соцуслуг: в некоторых даже можно переночевать

В жеках говорят, что информацию о пунктах обогрева передают людям без определенного места жительства, встречая их на улицах. Также списки мест, где можно погреться днем, размещены в больницах и поликлиниках. Однако бездомные, которые нуждаются в обогреве, предпочитают ходить в проверенные места, где можно не только выпить чай с печеньем, но и вздремнуть, пообедать или подобрать теплую одежду. Все это есть в центрах социального обслуживания.

В некоторых можно даже переночевать и принять душ, в частности – в Доме социальной заботы на улице Суздальской, 4/6. На время холодов он перешел на круглосуточный режим работы, рассказали в КГГА. "Киев полностью удовлетворяет потребности лиц, оказавшихся в таких сложных обстоятельствах ", – сообщила начальник управления социальной защиты инвалидов, чернобыльцев, ветеранов Светлана Назаренко.

"Сейчас у нас ночует около 100 человек. Они могут у нас согреться и выпить чая. В основном это бездомные, которым просто некуда идти. Заходят погреться и одинокие пенсионеры", — пояснили в учреждении.

"Здесь можно не только чая выпить, но и поужинать, к примеру, нас угощали горячей кашей или вкусным супом", — рассказала "Сегодня" посетитель пункта Вера Токоло.

Между тем, тут нередко сталкиваются с проблемами: неблагополучные "жители улиц" не всегда трезвы и спокойны, так что порой случаются драки.

Также популярен пункт на Ванды Василевской, здесь бездомные могут получить первичную медицинскую помощь и немного отдохнуть в тепле. В сутки здесь – до 10 визитеров, чаще люди приходят под вечер.

В КГГА уточнили, что в морозные дни выездная бригада социального патруля обеспечивает бездомных горячими обедами на железнодорожных станциях с их наибольшим скоплением – "Вокзальной", "Дарнице" и "Пост-Волынской". Во все рабочие, праздничные и выходные дни сюда ежедневно вывозят по 200 порций горячих обедов, теплые вещи и обувь из имеющегося банка одежды.

Всего с начала зимнего периода пунктами обогрева в Киеве воспользовались уже около тысячи человек. Пункты будут работать до момента, пока ситуация с погодными условиями не улучшится.

Полный список пунктов обогрева в Киеве:

























Ранее мы сообщали, что на зимний период, с 1 декабря 2017-го до 1 апреля 2018 года, в столице организовали социальное патрулирование и создали городской оперативный штаб помощи бездомным лицам и координации социального патрулирования в Киеве в зимний период.

Среднегодовая температура в 2017 году в Киеве составляла + 9,8 градуса тепла. Всего же в столице было зафиксировано 24 температурных рекорда. Об этом говорится в погодных итогах в столице за 2017 год, обнародованных Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.