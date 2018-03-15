ФОТОФАКТ. По центру Киева перевозили самолет

Сегодня, 17:59

Грузовик перевозил фюзеляж самолета Ан-2

 


Необычный груз. Грузовик ненадолго остановился на площади Победы. Фото: Д. Бунецкий

Необычный груз. Грузовик ненадолго остановился на площади Победы. Фото: Д. Бунецкий

Рано утром в четверг киевляне стали свидетелями необычной транспортировки по центру города корпуса самолета.

"В четыре часа утра мы заметили грузовик, который перевозил самолет по площади Победы в сторону центра. Машина ехала без сопровождения и остановилась на несколько минут. Мы смогли сделать пару фото, ведь не каждый день по городу везут самолеты!" — рассказал нам киевлянин Дмитрий.

Старую технику могли перевозить по городу из Госмузея авиации Украины на ул. Медовой. Впрочем, там нам сообщили, что в последние дни не занимались перевозкой техники.

"Мы к этому самолету не имеем отношения. Судя по фото, грузовик перевозил фюзеляж самолета Ан-2. Он перевернут вверх колесами и без хвоста с крыльями. Трудно сказать, кому принадлежит самолет, но перевозить его должны ночью и при обязательном сопровождении полиции. Возможно, его везли на металлолом. Обшивка самолета старая и рваная. Нам бы такой аппарат пригодился для использования деталей при ремонте музейных экспонатов", — рассказал "Сегодня" Юрий Зиатдинов, директор Госмузея авиации Украины им. Антонова.

Ранее мы писали о том, куда можно сдать детали от самолета в Киеве.

Также мы сообщали о том, как в Киеве прошел грандиозный авиафестиваль.

Напомним, американцы сняли потрясающее видео об украинском гиганте АН-225 "Мрия".
самолет, самолеты, металлолом, площадь победы
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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