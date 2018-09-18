По центру Киева проводят познавательные прогулки

Корпорация "Укрбуд" совместно с газетой "Сегодня" провела в эти выходные серию экскурсий по Киеву. Желающих посмотреть на древний город оказалось более чем достаточно. Каждый день, с пятницы по воскресенье, 50 человек имели возможность прогуляться по городу. Им нужно было зарегистрироваться и прийти к Золотым воротам со свежим выпуском газеты "Сегодня".

Экскурсия под руководством самого крутого гида Киева Юлии Бевзенко началась от памятника Ярославу Мудрому. Кстати, Юлия – автор проекта "Шукай!". Это мини-скульптуры, которых по городу уже семь – миниатюрный "Киевский" торт, котлета, каштан, сухое варенье, самоходный экипаж, трамвай и плинфа. Юлия сразу увлекла за собой участников, и мы отправились пешком по улице Ярославов Вал, а после нырнули в старые дворики на Рейтарской. Посмотрели дворик с воронами, послушали историю о том, как появилась брама Заборовского у стен Софии Киевской.

Несмотря на жару, участники экскурсии (она заняла три часа) достойно держались.

"Мне очень понравилось. Особенно история, связанная со скульптурой балерины на улице Стрелецкой. Когда скульптор хотел поставить тут памятник спичке, кто-то оставил ему записку, что в доме по соседству живет бабушка-балерина, и он переделал проект, создав этот утонченный образ. Теперь каждый год кто-то приносит к памятнику розу на 8 Марта", – рассказывает участница экскурсии Анна.

После уютных двориков мы отправились на Пейзажную аллею, по новой лестнице спустились на Воздвиженку и загадали желания возле мини-скульптуры из проекта "Шукай!" в виде старой киевской плинфы (плитки) на стене ЖК "Подол Град", ул. Дегтярная, 6.









































фото: Сергей Ревера

"Нам небезразлично, как выглядит город, – отметил генеральный директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода. – При строительстве домов мы учитываем исторические особенности архитектуры каждого района, окружающий ландшафт, занимаемся облагораживанием территории вокруг него. Для нас важно, чтобы было комфортно жить и приятно проводить время. В рамках проекта мы хотим показать всем желающим исторический и современный Киев, его лучшие виды и интересные места, чтобы в очередной раз влюбиться в нашу столицу".

На комфортабельном автобусе мы отправились на левый берег столицы, где на лифте поднялись на вертолетную площадку 30-этажного ЖК "Солнечная Ривьера" (ул. Никольско-Слободская, 1). На высоте в 116 метров открываются потрясающие виды на город. Участники экскурсии сделали фото и запустили в небо шарики, а три пары самых активных получили в подарок второй том книги "Прогулки по Киеву с газетой "Сегодня" с автографом автора.

Напомним, тысячи киевлян проголосовали за лучшие инициативы для города. Горожане предлагают бороться с буллингом в школах и обновить загсы.

Кроме того, в Киеве спасут от разрушения старинное здание XIX века. Хозяева дома не хотят тратить деньги на содержание объекта.