Почему в Киеве исчез дешевый хлеб в ларьках: расследование "Сегодня"

Столичные пенсионеры жалуются, что во многих киосках больше не продают социальные сорта хлеба по низким ценам, как это было раньше. "Сегодня" выяснила, что в КГГА готовят условия для нового инвестиционного договора.

Напомним, киоски, где малообеспеченные жители могли купить дешевый хлеб, начали появляться в Киеве в начале 2015 года. В них зафиксировали цены на три вида самого ходового социального хлеба: "Украинский" — 5,25 грн, "Пшеничный" — 4,05 грн, батон — 4,15 грн (обычная их стоимость — вдвое больше).

Всего по городу появилось около 150 таких торговых точек. Но, как говорят люди, во многих киосках хлеб по низким ценам перестали продавать.

"Уже два месяца социальные сорта не завозят", — подтверждает продавец в фирменном киоске на пересечении пер. Политехнического и ул. Борщаговской.

А покупательница-пенсионерка рассказывает, что такая ситуация и в других районах.

"Осталось совсем мало киосков, где еще бывает хлеб по 4—5 грн, знаю один на Борщаговке. Дешевого хлеба привозят мало, и его мгновенно разбирают. Люди под магазином выстраиваются с семи утра. Я как-то постояла, но пока до меня дошла очередь, ничего не осталось", — рассказывает женщина.

Сетуют жители и на то, что нигде нет точного перечня с адресами киосков, где социальный хлеб еще продают.

ИСТЕК СРОК. В КГГА поясняют происходящее условиями инвестдоговора.

"Инвестор получал право размещения своих объектов в городе на пять лет, с условием, что в течение первых трех лет он будет реализовывать социальный хлеб по низким ценам. Сейчас у более чем половины киосков этот трехлетний срок истек. Но есть киоски, которые запустились позже или совсем недавно и где еще три года будут продавать хлеб по низким ценам. Всего в Киеве еще работает порядка сотни объектов, где продается хлеб по фиксированным ценам. Уже разрабатываются условия для нового инвестдоговора, и они будут касаться не только хлеба, но и других продуктов — молока, мяса, свежих овощей. Никто не откажется от того, чтобы помогать социально незащищенным категориям населения получать продукты питания по доступным ценам", — поясняет замдиректора департамента промышленности и предпринимательства КГГА Денис Пикалов.

Направили мы запрос и в компанию "Киевхлеб", но ответа еще не получили.

В мэрии говорят, что при разработке условий для нового конкурса анализируют и другие проблемы. К примеру, не секрет, что за дешевым хлебом часто наведывались перекупщики. Поэтому не исключено, что в будущем социальную продукцию будут продавать по "карте киевлянина". Это позволит точно понимать, в каких районах услуга востребована, оценить реальные объемы реализации и избавиться от спекуляций. А перечень киосков с дешевым хлебом обещают опубликовать на сайте департамента промышленности и регулярно обновлять.

Напомним, с начала года цена на хлеб выросла более чем на 20 процентов. Эксперты говорят: это не предел. Вскоре цены на отечественный хлеб и на заграничный – польский – сравняются.

Ранее мы писали о том, что на среднюю зарплату в Украине, которая составляет 8480 грн, можно приобрести 560 килограммов хлеба. Это на 5 килограммов больше, чем было в 2017 году, подсчитали эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей.