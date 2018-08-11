Под Киевом работает уникальный детский лагерь для детей с инвалидностью

Этот лагерь работает уже третий год подряд, каждое лето по месяцу, чтобы попасть сюда, регистрацию нужно пройти еще весной

Под Киевом работает уникальный детский лагерь. Здесь отдыхают вместе дети с инвалидностью и без.

Вместо возрастных групп здесь – планеты. Вместо привычных для детского лагеря вожатых тут кураторы. А еще волонтеры: и взрослые, и дети.

"Была какая идея: сделать пространство, где дети с инвалидностью, дети без нарушений развития могли бы вместе играть. Потому что наша философия – у детства нет инвалидности. Все дети – дети. Все хотят играть, все хотят друзей, вкусняшки, дискотеки, мыльные пузыри и все остальное. Мы хотели показать детям, что они могут сами что-то без родителей. Чтоб они почувствовали, что есть какая-то их тусовка, их микросоциум, где у них свои друзья, свои устои", – рассказывает Олеся Яскевич, основательница детского инклюзивного лагеря.

Этот лагерь работает уже третий год подряд, каждое лето по месяцу. Чтобы попасть сюда, регистрацию нужно пройти еще весной. Сейчас тут сто детей. Но уже следующим летом планируют принять больше.

Ранее мы писали, что в Днепре появится первый в Украине инклюзивный парк для детворы с особыми потребностями.

Напомним, в Украине открыли первый инклюзивно-ресурсный центр для особенных детей.