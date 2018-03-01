ФОТОФАКТ. Под Киевом распустились подснежники

На клумбе в одном из дворов в городе Буча Киевской области распустились подснежники. По словам местных жителей, весенняя лужайка в морозный день среди сугробов появилась неспроста: под клумбой проходит теплотрасса.

Напомним, на лайтбоксах эскалаторов станций Киевского метрополитена появится социальная реклама против незаконной торговли дикими раннецветущими растениями. Соответствующее обращение поддержала постоянная комиссия Киеврады по вопросам экологической политики.

Ранее мы сообщали, что в Киеве вылавливают продавцов подснежников и других растений, которые занесены в Красную книгу. Рейды на продавцов первых весенних цветов и черемши проводит киевская полиция и государственная экологическая инспекция в городе Киеве.

Первоцветы принадлежат к редким и исчезающим видам растений, большинство из которых (шафран, крокусы, подснежники, белоцвет, сон-трава, черемша) занесены в Красную Книгу Украины. В результате срыва этих растений нарушается корневая система поляны первоцветов, а также не созревают семена.

Покупая цветы в метро или на остановках общественного транспорта, каждый может стать соучастником "уничтожение природы".