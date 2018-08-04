Под Киевом участники АТО проходят реабилитацию, соревнуясь в спортивной рыбалке

Соревнования проходили в двух категориях – самый большой улов и самая большая рыба

Участники боевых действий на ставке в Гостомеле соревнуются в спортивной рыбалке, главной целью которой является – психологическая реабилитация и скорое возвращение к мирной жизни.

Соревнования проходили в двух категориях – самый большой улов и самая большая рыба.

"Ребята, которые вернулись из АТО требуют перезагрузки, отдохнут здесь с семьей или сами, расслабятся", – сказал уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции Вадим Свириденко.

Поскольку рыбалка была спортивной, вся пойманная рыба была отпущена, а победителей наградили удочками, снастями и сертификатами.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему ветеранам АТО сложно адаптироваться после войны, на что стоит обратить внимание в их поведении, чтобы вовремя оказать психологическую помощь, и почему в стране несерьезно относятся к психологическим проблемам. Также эксперты рассказывали об отсутствии утвержденного механизма реабилитации.

В середине мая 2018 года президент Петр Порошенко дал старт спортивной реабилитации ветеранов, подписав указ "О поддержке развития системы спортивной реабилитации участников боевых действий, участвовавших в АТО, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".