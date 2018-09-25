Под посольством РФ в Киеве провели акцию в поддержку жертв исчезновений в Крыму

Возле посольства РФ в Киеве прошла акция, посвященная жертвам насильственных исчезновений в аннексированном Крыму. Активисты организации "Крым SOS" требовали расследовать похищения людей, в частности, крымского татарина, члена Меджлиса крымскотатарского народа Эрвина Ибрагимова.

Это была 27-я ежемесячная акция. Как сообщает "Громадське ТБ", участники устроили небольшой перфоманс: на решетке ворот посольства приклеили 15 листов с именами пропавших людей. От каждого листа тянулась нить к чемодану. Человек с маской Владимира Путина пытался перерезать нити, но ему не дали.

Организаторы сообщили, что за время аннексии исчезли 44 человека. Часть из них арестовали, некоторых же нашли мертвыми. Пока неизвестна судьба 15 человек.

Напомним, Эрвина Ибрагимова похитили 24 мая 2016 года в Бахчисарае. Уголовное дело о похищении было приостановлено 25 сентября 2017 года.

Как известно, 24 сентября оккупанты отложили на неопределенный срок апелляцию Балуха. Соответствующее решение "судья" приняла в ответ на протест политзаключенного из-за запрета на личное появление в зале заседаний.

Кроме того, сегодня выяснилось, что крымский активист из-за голодовки попал в больницу. 66-летнего фигуранта "дела Веджие Кашка" Асана Чапуха перевели из симферопольского СИЗО.