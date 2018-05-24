ФОТОФАКТ. Подготовка к финалу Лиги чемпионов: на Софийской площади появился мегакубок

Сегодня, 10:29

Люди активно фотографируются на фоне "трофея"

фото: Виталий Лазебник

В центре Киева установили гигантский макет кубка Лиги чемпионов высотой в несколько десятков метров: надувная серебристая конструкция расположилась на постаменте посреди Софийской площади.

Люди не проходят мимо и активно фотографируются на фоне "трофея" и колокольни Софийского собора. Также на нескольких локациях в центральной части города (на Майдане Незалежности, у Золотых ворот, на Андреевском спуске и других) появились специальные фотозоны в виде звезд.

Напомним, УЕФА поддержал позицию властей Киева о невозможности использования логотипов российского "Газпрома" как партнера при оформлении территории "Фестиваля чемпионов" для болельщиков и гостей финала Лиги чемпионов на Крещатике.

Ранее мы сообщали, что несколько дней осталось до финала Лиги чемпионов, который пройдет в субботу на НСК "Олимпийский" (21:45). Для охраны порядка привлекут более 10 тысяч правоохранителей.

С 20:00 25 мая по 6:00 27 мая движение транспорта в радиусе 1,5 км вокруг НСК "Олимпийский" будет полностью перекрыто.

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая. (Начало – 21:45, ТВ – "Украина").
кубок, подготовка, Лига чемпионов, макет
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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