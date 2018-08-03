Подземелья Киева: что можно увидеть в старейшей дренажной системе города

Местами в "дренажке" – очень узко, но есть и тоннели, где высота достигает трех метров

Летучие мыши, минеральные наросты и километры подземелий: все это – просто под столичными улицами, по которым люди ежедневно ходят на работу. Таких подземных галерей в столице – километров 100, рассказывает Кирилл Степанец, экскурсовод-экстремал.

Развлечение – далеко небезопасное.

"Надо быть осторожным. Удар головой о потолок – самая распостраненная травма", – говорит экскурсовод.

Никольскую дренажную систему построили в конце 19 века. В ней ряд туннелей, разного диаметра.

"Ее функциональное назначение – это отвод лишних грунтовых вод, для того, чтобы противостоять оползням", – объясняет Кирилл.

Местами в "дренажке" – очень узко, но есть и тоннели, где высота достигает трех метров. Под ногами течет вода, в некоторых местах есть глина, так что без сапог туда нельзя. Одна из главных подземных достопримечательностей - вертикальная шахта высотой в 30 метров, в нее вода попадает с других дренажных систем и падает вниз, словно дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как Киев спасают от оползней

"Это – так называемый Царский колодец. Уникальное гидротехническое сооружение, не имеющее аналогов в Киеве. Это выглядит как настоящий дождь, потому что вода рассеивается", – объясняет гид.

Из дренажной системы вода попадает в Днепр, по дороге к которому, – а это километра два, - запросто можно встретить летучих мышей. Чем ближе к реке – тем ниже потолок.

Записываться на такую экскурсию нужно заранее. Стоит она от 100 до 200 гривен. Профессиональных проводников можно найти в Интернете. Сапоги и впечатления – в комплекте с билетом. Однако стоит помнить, что такая прогулка – дело опасное даже в сопросождении гида. А самостоятельная прогулка по подземелью может закончиться трагедией.