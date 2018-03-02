Погода в Киеве: февраль был теплее нормы, а весна пришла с сильнейшим снегопадом

В школах 2 и 3 марта отменили занятия, будут выходные и в детсадах

В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского подвели погодные итоги ушедшего февраля. Как рассказали нам специалисты, среднемесячная температура воздуха в столице составила –3,8 °С, что выше климатической нормы на 0,4 °С.

"Это уже шестой февраль подряд, который оказался теплее климатической нормы", — говорят в ЦГО. Самым холодным днем было 26 февраля, когда минимальная температура опустилась до 16 градусов мороза. Самыми теплыми днями были 1, 2 и 4 февраля. "Температура в эти дни поднялась до +4 °С, что по климатической норме соответствует 16 марта", — сообщили в обсерватории.

Напомним, календарная весна пришла в столицу с сильнейшим снегопадом. В Киеве выросли огромные сугробы, из-за непогоды отменили учебу в школах и ярмарки, а на дорогах произошло много аварий.

По данным КГГА, 1 марта в столице выпало около 30 см снега — самый сильный снегопад в этом сезоне. На борьбу с непогодой власти бросили более 570 единиц техники и больше пяти тысяч людей. За помощью в уборке снега чиновники обратились к Минобороны и МВД.

Замело. За день в столице выпало около 30 сантиметров снега. Фото: А. Яремчук

На заснеженных улицах вчера происходило много аварий, которые делали работу общественного транспорта и вовсе нереальной. К примеру, в первой половине дня в связи с авариями на трамвайных рельсах останавливались трамваи на ул. Кирилловской, Константиновской и Дегтяревской. А на проспектах Степана Бандеры, Победы, Воссоединения, бульваре Леси Украинки из-за ДТП были заблокированы троллейбусные маршруты. Иногда задержка в движении составляла около 40 минут. Хотя в целом, учитывая погодные обстоятельства, гортранспорт курсировал вчера неплохо.

Из-за сильного снегопада, который продолжался до самого вечера, у школьников и воспитанников детсадов появились дополнительные выходные. "Школы столицы получили распоряжение в пятницу и субботу, 2 и 3 марта, отменить обучение. Детсадам также рекомендовали приостановить работу на эти два дня", — заявил вчера мэр Киева Виталий Кличко. В некоторых школах сообщили, что в эти дни будут открыты дежурные группы для тех детей, которых родители по объективным причинам не смогут оставить дома.

Также из-за метели и морозов в столице отменили сельскохозяйственные ярмарки, которые традиционно проходят в выходные. По данным Укргидрометцентра, снег будет идти в столице до конца недели. Правда, согласно прогнозам, не с такой интенсивностью, как вчера.