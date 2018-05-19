Погода в Киеве: объявлено штормовое предупреждение

В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По Киеву и Киевской области в ближайшие 2 часа и до конца суток 19 мая – гроза", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Харькове, жителей которого ранее предупредили о грозах и заморозках, прошел ливень с грозой и выпал град.

Ранее мы уже писали, что по данным украинского Гидрометцентра в ближайшие дни в Украину придут грозы, которые будут бушевать несколько дней подряд. Грозы с ливнями и шквальный ветер будут перемещаться с северо-западных к юго-восточным областям страны.

Также напомним, что лето в Украине в целом не будет засушливым, однако восточные, часть центральных и южных областей будут ощущать недостаток дождей. Ожидаются жаркие и полностью сухие периоды длительностью до 10 дней. А в августе придут дожди.



