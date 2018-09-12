Погода в Киеве: утром туман, а днем – летнее тепло

Сегодня, 10:02

С сегодняшнего дня наступает потепление и уйдут дожди

Погода в Киеве: утром туман, а днем – летнее тепло
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Утром в среду, 12 сентября, в Киеве ожидаются туманы и снижение видимости до 200-500 м. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Вместе с тем, днем в городе будет по-летнему тепло и без осадков. Температура воздуха днем +25°, вечером – до +19°.

Напомним, ранее мы сообщали, что в течение ближайших 5 дней в Украине снова потеплеет. Дожди и похолодание, пришедшие в конце прошлой недели, отступят, а им на смену придет сухая и солнечная погода с комфортным теплом. Однако "бабье лето" продержится недолго и к концу недели с запада снова придут дожди.

Кроме того, в общем прогнозе погоды на осень 2018 года отмечалось, что летнее тепло полностью уйдет в конце сентября, а зима наступит уже в ноябре.
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