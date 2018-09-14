Пока на севере идут дожди, в Киеве тепло и без осадков

Сегодня, 10:36

С завтрашнего дня температура воздуха начнет снижаться

Фото: FRANK RUMPENHORST
Фото: FRANK RUMPENHORST

В Киеве в пятницу, 14 сентября, будет тепло и без осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным синоптиков, иногда в течение дня на небе могут появляться тучи, однако температура воздуха будет комфортной +24… +25 градусов. Постепенное снижение температуры начнется с 15 сентября, придет похолодание с западных областей.

Отмечается, что летнее тепло из Южной Европы достигло Украины, однако сильной жары по всей стране не будет. Максимальной отметки температура достигнет в восточных и южных областях – до +27…+29 градусов. На остальной территории страны +23… +26 градусов.

Практически везде будет сухо и только на крайнем западе и местами вдоль северных границ пройдут дожди и даже грозы. По утрам и поздно вечером возможны туманы и снижение видимости.

Напомним, ранее синоптики отмечали, что "бабье лето" в этом году будет коротким. До конца недели в Украину вновь вернутся дожди после небольшого потепления в середине недели.

Вместе с тем народные синоптики говорят о том, что будет два "бабьих лета". Тепло вернется на территорию страны еще в сентябре, а потом и в начале октября с наступлением бабьего лета.

 
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