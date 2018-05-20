Пол в виде футбольного поля и сиденья, как на арене: в киевском метро запустили вагон-стадион

В столичном метро к финалу Лиги чемпионов УЕФА будет курсировать тематический вагон. Как рассказали нам в подземке, необычный вагон появился благодаря спонсорам. В нем нарисованы облака на потолке, сиденья пронумерованы и пол сделан в виде футбольного поля, с его центром и зоной ворот. Киевляне уже могут прокатиться в необычном вагоне и ощутить на себе праздник большого футбола.

"Вагон-стадион будет курсировать на "синей" ветке метрополитена до 30 мая. После этого мы уберем все украшения, и он станет обычным", — сообщили нам в пресс-службе столичного метро.

Киевляне по-разному оценили новинку. "Мне очень понравилось в этом вагончике. Круто, что такое придумали!", — пишет киевлянка Ольга, добавляя, что в вагоне-стадионе очень нравится ездить детям. "Если в этом вагоне тебе наступили на ногу в штрафной площадке, законодательно разрешено сразу же пробить обидчику пенальти", — пишет Евгений.

Фото: facebook.com/natalka.makogon

Напомним, ранее мы сообщали о том, как Киев готовится к финалу Лиги чемпионов УЕФА.

Полиция провела масштабные тренировки по безопасности. Медики переходят в усиленный режим дежурства. А столичная власть ждет в три раза больше туристов, чем было в прошлом году на Евровидении.