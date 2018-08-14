Потоп на раскопках старинной улицы на Почтовой площади: воду откачали

Власти отчитались, что уже откачана вода, которая из-за прорыва водопровода затопила раскопки на Почтовой площади.

"Воду откачали. Угрозы нет, однако раскопки нужно начинать как можно быстрее", — рассказали в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", добавив, что тендер на проведение консервации найденных артефактов проводился пять раз, но никто не откликнулся.

Как объяснил замдиректора департамента культуры КГГА Александр Никоряк, находки могут пострадать из-за намокания грунта и долгого пребывания их под защитной пленкой, которая создает парниковый эффект.

"Мы обратились в Институт археологии с просьбой как можно скорее вернуться к проведению раскопок", — говорят в КГГА.

Напомним, в Киеве в районе раскопок на Почтовой площади произошло ЧП: подземное пространство, где обнаружили древнюю улицу времен Киевской Руси, залило водой. Артефакты накрыли пленкой, однако воды настолько много, что она не сможет защитить раскопки.

По словам активистов, потоп продолжается уже второй день. Люди жалуются, что коммунальщики не перекрывают воду, которая продолжает течь в месте раскопок.

В знак протеста сегодня утром люди перекрыли автомобильное движение на дороге возле Почтовой площади, а также лентами закрыли проход на пешеходной части.

Ранее Киеврада приняла важное решение о создании на Почтовой площади музея, но в то же время депутаты не разорвали инвестиционного договора с застройщиком ТЦ, чего требовали киевские активисты.

Напомним, раскопки на Почтовой площади начались 3,5 года назад, ученые обнаружили древние строения и улицу времен Киевской Руси, а также множество древних артефактов.