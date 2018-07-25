Потоп в Киеве: торговцы в переходах лишились товара

В Киеве после мощного ливня с градом многие подземные переходы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.

Так, киевлянин Александр Золотко опубликовал фотографии последствий ливня возле одного из переходов в районе КПИ, в котором велась активная торговля.

"Жалко людей, хоть и негативно отношусь к торговле в переходах. Парень со стельками сокрушался – у него товара на 100к. Боюсь представить на сколько попал торговец телефонами. Но больше меня волнует другой вопрос. Кто должен выключать электричество в такие моменты?", – пишет Александр.

















Фото: facebook.com/alexandr.zolotko

Фото: facebook.com/alexandr.zolotko

Фото: facebook.com/alexandr.zolotko

Фото: facebook.com/alexandr.zolotko

Фото: facebook.com/alexandr.zolotko

Фото: facebook.com/alexandr.zolotko

Фото: facebook.com/alexandr.zolotko

Фото: facebook.com/alexandr.zolotko

Один из переходов в в районе Шулявки и вовсе оказался полностью под водой – сверху плавают лишь ящики.

Фото: Facebook

Тем временем, падение дерева на Берестейской торговле, похоже, не помешало.

Фото: facebook.com/mick.pidvezianiy

Напомним, в некоторых районах Киева прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Что касается ситуации на дорогах – в столице сильные пробки. Весь правый берег стоит по направлению к центру. Затрудняет движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кириловской – а мост как раз был в ремонте.

Синоптики сообщили, что дождь опять пойдет ночью. Уже завтра, 26 июля, ливень снова накроет Киев после обеда. Дожди сейчас и на юге, и на востоке страны, а на север грозовые тучи придут завтра.