Прогулка по Киеву: пять исторических мест вокруг памятника Магдебургскому праву

В Киеве есть множество исторически важных мест, с которыми мало знакомы даже некоторые коренные жители. Предлагаем вам пять таких локаций, в частности, вспомним историю первого киевского памятника, посмотрим барельефы святых на набережной, рассмотрим необычное яблоко и посчитаем ступени на лестнице.

1. Самый древний: фонтан и реставрации

15 сентября день рождения отметил старейший киевский памятник Магдебургскому праву, расположенный на Набережном шоссе, 6 недалеко от Почтовой площади. Он также известен как памятник Крещения Руси или Нижний памятником Святому Владимиру. Мы предлагаем вспомнить, что пережило это уникальное сооружение за более 200 лет своего существования, и прогуляться по его окрестностям.

18-метровая колонна с круглой позолоченным куполом и крестом, постаментом для которой служит большой павильон-часовня с арками, была установлена на берегу Днепра в далеком 1802 году по проекту первого главного архитектора Киева Андрея Меленского. Возвели масштабный монумент в честь возвращения Киеву Магдебургского права, благодаря которому городское самоуправление получало широкие полномочия. Придали ему и другие значения – к примеру, он обозначил Святое место, с которого началось крещение киевлян и Руси.

Судьба у памятника была непростой, а внешний облик его периодически менялся. К примеру, в средине XIX веке внутри постамента находился колодец со "святой водой", а позже здесь установили восьмигранную чашу-фонтан. В советские времена часовня была закрыта, а крест с верхушки снят. Памятник не раз доходил до аварийного состояния и пережил несколько реставраций. Так, к 1000-летию крещения Руси в 1988 году на колонну вернули крест, а рядом обустроили подземный переход к Днепру (о нем расскажем немного позже). В последний раз глобальную реконструкцию памятника провели к 1025-летию Крещения Руси в 2013 году. Монумент в результате стал белоснежным, а внутри павильона восстановили часовню и чашу-фонтан с краном в виде "золотого" креста. На торжественном открытии обновленного монумента руководители города и страны даже пригубливали из него воду. Прошло всего пять лет, и сегодня мы, увы, видим не совсем приглядную картину. Внутри павильона грязно, фонтанчик, конечно же, не работает, кран отсутствует. Снаружи на колонне и постаменте красуются всевозможные надписи, оставленные вандалами. Тем не менее, памятник, как и прежде, поражает своей красотой и величием.

2. Переход: барельефы и народное творчество на стенах

Полюбовавшись памятником Магдебургскому праву, обязательно нужно нырнуть в подземный переход рядом. Он тоже примечательный. С одной стороны, над входом, красуется крест и надпись: "Тут у 988 році в злитті хвиль Дніпра і Почайни Хрестилася Русь" (некоторые буквы, правда отвалились). На другой стороне перехода, со стороны Днепра, в неглубоких нишах в стене можно увидеть два барельефа – с Иоанном Предтечей и Владимиром Великим в окружении ангелов. Все это появилось в 2013 году.

Шедевром тогда был и интерьер перехода: на стенах студенты изобразили фрагменты карты Киева X–XIII веков, с Лядскими воротами, Софийским собором. Но увы, дикость победила духовность. Карты в переходе больше нет, а каждый миллиметр стен, и даже частично потолок, исписан "неизвестными художниками". Большинство надписей откровенно непристойные. Кстати, в 2014 году на этом месте должен был появиться еще один памятник, о чем свидетельствует табличка возле барельефов. Тогда даже был проведен конкурс, выбран лучший вариант – деревянная купель на воде в форме креста размером 22,6 на 31,4 м. Но объект так и не появился.

3. Современная скульптура: яблоко и бесконечность

Возле Колонны Магдебургскому праву есть еще один необычный арт-объект, правда, "свежий" и не овеянный древними легендами. Это уличная скульптура под названием "Яблоко" (автор – Василий Татарский). Ее установили здесь в 2016 году в рамках проекта Kiev Fashion Park. У арт-объекта – глубокий смысл. Он символизирует бесконечное движение жизни города и его жителей. В то же время, по задумке, "Яблоко" призывает остановиться горожанина, бегущего в ритме мегаполиса, и увидеть "свой город" сквозь призму изогнутых линий скульптуры.

4. Лестница: новая, но с древней историей

Рассмотрев все объекты на Набережном шоссе, самое время подняться по красивой лестнице от памятника Магдебургскому праву на Владимирский спуск. Запаситесь силами: здесь больше полутора сотен ступеней. История у лестницы тоже интересная. После того, как был построен памятник, к нему с Владимирского спуска люди протоптали тропу. В 1880-е годы на ее месте обустроили дубовую лестницу, а в 1915 году – ее заменили железобетонной. Проект разработал городской архитектор Михаил Бобрусов. Тогда же в верхней части лестницы, на нынешнем Владимирском спуске, построили и входную арку, которая дожила до наших дней. В советские годы лестницу немного продлили, а в 1988 году – реконструировали. Но всего за 20 с хвостиком лет она очень сильно обветшала и стала аварийной. В 2012 году здесь были разрушены перила, балясины и даже целый пролет ступеней. Реконструкция 2013 года все исправила. Лестницу тогда отстроили заново, сохранив ее аутентичный вид. Разве что перила украсили трезубцами. Сейчас это очень даже романтическое место для прогулок и красивых фото.

5. Где чистили воду сто лет назад

Поднявшись по лестнице наверх, посмотрите на другую сторону дороги и обратите внимание на небольшой бирюзовый домик с башенками на крыше и заборе. Здание стоит здесь уже 130 лет! Это первый водопроводный фильтр-резервуар для очистки днепровской воды под названием "Палестина", построенный в 1887 году для нужд водоснабжения Киева. Откуда же такое восточное название? На самом деле в древности паломники так называли урочище в этой местности. А до постройки фильтра "Палестина" здесь находилась гостиница с таким же названием.

Напомним, в Киеве можно совершить прогулку по муралам Оболони. Здесь есть и пингвины из "Мадагаскара", и девочка со скрипкой. На Героев Сталинграда мы увидим танцующую пару и дом с гигантской шторой.

Кроме того, по центру Киева проводят познавательные прогулки. Первые 150 горожан посмотрели на город с высоты вертолетной площадки.