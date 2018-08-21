Прокат велосипедов, как в Европе: первые дни работы в Киеве не обошлись без неприятностей

Киевлянам услуга нравится, но вандалы уже атаковали один из пунктов

Взять напрокат велосипед, доехать до работы, а затем – оставить его на одной из специальных стоянок. Такая услуга привычная для многих европейских городов и теперь доступна для киевлян. Чтобы воспользоваться услугой велопроката, нужно загрузить мобильное приложение, зарегистрироваться там и оплатить услугу банковской карточкой. В дальнейшем просканировать штрих-код – и все, можно ехать.

Первые сто велосипедов уже готовы к испытанию. Они принадлежат немецкой компании, открывшей услуги такого велопроката в столице. Протестировать приехал и мэр Виталий Кличко. Говорит, количество велосипедов, которыми смогут пользоваться киевляне, будет расти.

"До конца года планируется увеличить количество велосипедов в несколько сотен, в следующем году до 2 тысяч велосипедов будет находиться в нашем городе", – объясняет мэр.

Первые пользователи велоаренды новой услугой довольны. "Довольно удобно, я живу на Харьковской, вот взять велосипед за время до работы доехать было бы неплохо", – делится Вадим Пасько, житель Киева.

Такой услугой уже пользовался во Львове, говорит парень. Там она появилась еще 3 года назад. А вот во всем мире такая практика существует уже более десяти лет.

Между тем, два велосипеда из нового велопроката уже на следующий день после старта пострадали от рук вандала. По словам очевидцев, мужчина (точка находится возле станции "Героев Днепра) схватил байки, протащил их 10 метров, бросил на обочине и удрал. По словам организаторов, точку проката отсюда теперь могут убрать.

Фото: Facebook

Пока пустует и точка проката на Крещатике, которая расположена под стенами КГГА.

Фото: "Сегодня"

Напомним, полчаса проката стоят 30 гривен. Если брать месячный абонемент за 400 гривен, – первые тридцать минут в день – бесплатные. Непрерывно пользоваться велосипедом можно 12 часов.

"Если вы пользуетесь велосипедом более 12 часов, и не возвращаете на место стоянки, которые размечены по городу – штраф около 1000 гривен", – предупреждает Алексей Кушка, директор велокомпании.

Оставлять байк нужно только на специализированных парковках. По городу их три десятка. Они замечены синим цветом на земле. Месторасположение таких стоянок указанные в мобильном приложении. Велосипед оснащен системой GPS, поэтому похитить или забрать домой злоумышленникам не удастся.

"Стоять рядом полиция не будет, будут расположены камеры по периметру", – говорит Алексей Кушка.

Ранее мы писали о том, что велосипед в украинской столице постепенно превращается в полноценный транспорт. И хотя чаще киевлян на двухколесниках можно увидеть в городе на прогулках в выходные, многие также пересаживаются на велосипед и в будни, чтобы добраться на работу, объезжая пробки.

Между тем, многие велосипедисты жалуются, что пообедать во время велопрогулки – "задача со звездочкой": столичные общепиты не всегда готовы обслужить посетителей с личным транспортом. Да и с перевозом "байка" в городском транспорте иногда возникают проблемы. Команда "Сегодня" решила проверить, в чем причина, и провела эксперимент, отправившись с велосипедом в кафе и трамвай.

Напомним, даже если у вас нет своего двухколесника – его можно взять напрокат, в столице есть немало точек с разными условиями и стоимостью аренды. Также можно одолжить велосипед возле зеленых зон, которые пользуются популярностью среди любителей велопрогулок. Мы собрали список точек проката велосипедов возле мест на природе и в городе, где можно безопасно и приятно покататься.