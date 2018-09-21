Прокуратура расследует уголовное дело о хищении денег в Минздраве

Сегодня, 11:13

Махинации могли быть при закупке программ для учета больных сахарным диабетом

Прокуратура расследует уголовное дело о хищении денег в Минздраве
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Прокуратура Киева проводит досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного завладение государственными средствами в особо крупных размерах при закупке и использовании ГП "Государственный экспертный центр" программного обеспечения для учета больных сахарным диабетом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Чтобы выяснить обстоятельства совершения уголовного преступления на основании постановлений следственного судьи прокуроры провели обыск в помещении ГП и намеревались изъять копии соответствующей компьютерной программы для дальнейшего проведения судебной экспертизы. Однако в Минздраве заявили о том, что правоохранители пытались изъять сервер с реестром пациентов, что могло привести к сбою в работе системы и помешать пациентам получить инсулин.

В свою очередь столичная прокуратура опровергла заявление Минздрава. "Подчеркиваем, что прокурором и следователем в уголовном производстве любые действия по изъятию серверов с Реестром пациентов, что может привести приостановке его работы, не осуществлялись", – заявили в прокуратуре.

В прокуратуре призвали руководство ГП к сотрудничеству со следствием, а также добровольного предоставить ключи доступа к программному обеспечению с целью его корректного копирования с последующим удалением в присутствии должностных лиц ГП персональных данных пациентов.

Напомним, накануне Минздрав заявил об обысках и попытке изъять сервер с реестром пациентов. Говорилось о возможном сбое в работе реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии.

Как известно, Печерский райсуд Киева 20 сентября восстановил Амосову в должности ректора НМУ. Суд своим решением признал незаконным приказ Министерства здравоохранения Украины от 17 апреля 2018 г. об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора НМУ и постановил восстановить ее в должности с даты увольнения.
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