ФОТОФАКТ. Прощай, "шанхай": рынок возле метро "Шулявская" частично сносят

Сегодня, 19:47

Торговые ряды опустели


Фото: Ирина Гинжул, "Сегодня"

Фото: Ирина Гинжул, "Сегодня"

Фото: Ирина Гинжул, "Сегодня"

Фото: Ирина Гинжул, "Сегодня"

Фото: Ирина Гинжул, "Сегодня"

В связи с реконструкцией Шулявского путепровода, опустели торговые точки возле станции метро "Шулявская".

Сегодня многие киоски, которые находятся в проходе между станцией метро и подземным переходом через проспект Победы, частично разрушены и завалены мусором, уцелевшие – не работают и закрыты. Также закрыты киоски в ряду вдоль моста. Полностью демонтировать их коммунальщики намерены в ближайшее время.

Как сообщают в департаменте благоустройства КГГА, киоски, которые пока находятся возле "Шулявской" и имеют разрешительную документацию, переедут на метро "Берестейская", а незаконные демонтируют без предоставления альтернативного места.

Напомним, на Шулявском путепроводе стартовали подготовительные работы перед его масштабной реконструкцией. Как сообщили в КГГА, на объекте уже переносят инженерные сети, подготавливая мост к частичному перекрытию. Всех продавцов, торговавших под путепроводом, уже попросили "с вещами на выход". Их киоски уже на этой неделе пойдут под снос.

Возле Шулявского моста уже можно заметить некоторые изменения. Стихийная парковка под пострадавшим участком путепровода исчезла — территорию по периметру перегородили бетонными блоками. Проезд под путепроводом, где обычно разворачиваются авто и который на прошлой неделе перекрыли, вчера снова был свободен. А вот временный строительный "городок", который начали обустраивать возле моста на месте бывшего паркинга еще в начале июня, разросся. Сюда свезли бытовки для рабочих, доски, бетонные блоки, дорожные знаки и пластиковые ограничители.

Как сообщалось, реконструкция путепровода должна была начаться в конце июня – начале июля:  Шулявский мост имеет среди жителей столицы печальную славу тем, что имеет свойство рассыпаться прямо на глазах прохожих.
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Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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