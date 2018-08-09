Раскопки на Почтовой площади могут стать памятником
Новый статус поможет уберечь улицу времен Киевской Руси от застройщика
Участок прибрежного городского квартала средневекового Киева (XI—XIX вв.) на Почтовой площади, где уже несколько лет ведутся археологические раскопки слоев времен Киевской Руси, в скором времени может получить статус недвижимого памятника Украины национального значения. С таким письмом в Минкультуры обратился департамент культуры КГГА.
Также вместе с письмом были направлены готовый паспорт объекта, краткая историческая справка и акт технического состояния.
"Мы надеемся, что в самые кратчайшие сроки министерство направит соответствующее представление в Кабмин, и вопрос "национализации" памятника будет решен", — говорят в департаменте.
Это, по словам активистов, должно уберечь находки от застройки ТРЦ.
Ранее, в начале июля стройку на Почтовой площади остановили на неопределенное время. В четверг депутаты Верховной Рады одобрили постановление, которым поручили Кабмину присвоить уникальным раскопкам на площади статус памятника нацзначения, и рекомендовали правительству и столичной мэрии запретить строительные работы на участке, а также создать музей "Центр средневекового города".
Ранее Киеврада приняла важное решение о создании на Почтовой площади музея, но в то же время депутаты не разорвали инвестиционного договора с застройщиком ТЦ, чего требовали киевские активисты.
Напомним, раскопки на Почтовой площади начались 3,5 года назад, ученые обнаружили древние строения и улицу времен Киевской Руси, а также множество древних артефактов.