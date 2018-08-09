Раскопки на Почтовой площади могут стать памятником

Участок прибрежного городского квартала средневекового Киева (XI—XIX вв.) на Почтовой площади, где уже несколько лет ведутся археологические раскопки слоев времен Киевской Руси, в скором времени может получить статус недвижимого памятника Украины национального значения. С таким письмом в Минкультуры обратился департамент культуры КГГА.

Также вместе с письмом были направлены готовый паспорт объекта, краткая историческая справка и акт технического состояния.

"Мы надеемся, что в самые кратчайшие сроки министерство направит соответствующее представление в Кабмин, и вопрос "национализации" памятника будет решен", — говорят в департаменте.

Это, по словам активистов, должно уберечь находки от застройки ТРЦ.

Ранее, в начале июля стройку на Почтовой площади остановили на неопределенное время. В четверг депутаты Верховной Рады одобрили постановление, которым поручили Кабмину присвоить уникальным раскопкам на площади статус памятника нацзначения, и рекомендовали правительству и столичной мэрии запретить строительные работы на участке, а также создать музей "Центр средневекового города".

Ранее Киеврада приняла важное решение о создании на Почтовой площади музея, но в то же время депутаты не разорвали инвестиционного договора с застройщиком ТЦ, чего требовали киевские активисты.

Напомним, раскопки на Почтовой площади начались 3,5 года назад, ученые обнаружили древние строения и улицу времен Киевской Руси, а также множество древних артефактов.



