Разгул стихии: ветер повалил деревья в Киеве и области

Сегодня, 12:15

Возле столицы упавшее дерево перекрыло автодорогу

Фото: КАРС
Фото: КАРС

Сильный ветер, который разбушевался в столице и пригородах в воскресенье, стал причиной серьезных происшествий.

Как сообщают в ГСЧС Киевской области, 13 мая в Фастове поваленное дерево перекрыло дорогу.

1526289199.4823

Фото: ГСЧС Киевской области

"В 13:10 в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило сообщение о необходимости помощи на автодороге Фастов-Веприк. На месте установили, что из-за поваленного ветром дерева был перекрыт проезд и образовался затор. Спасатели убрали его с дороги", – сообщают в ГСЧС.

В соцсетях жители столицы пишут о других ЧП. В группе "Троещина ВК" рассказывают, что на ул. Бальзака ветер повалил остановку транспорта, а на ул. Сабурова во дворе дома упала огромная ветка.

1526289050.2377

Фото: facebook.com/Троещина-ВК

1526289228.5142

Фото: facebook.com/Троещина-ВК

Тем временем, в "Киевской аварийно-спасательной службе" сообщают еще о девяти адресах в Киеве, где были повалены деревья и понадобилась помощь спасателей. Это ул. Кондратюка, 2, ул. Черновола, 29/1 (ОХМАТДЕТ), ул. Гречко, 18Г, просп. Воздухофлотский, 36, ул. С. Васильченко, 1, ул. А. Антонова, 8, ул. В. Гетьмана, 30Б, ул. Галагановская, 6-8, просп. Правды, 4.

1526289096.6464

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

По сообщениям Укргидрометцентра в Киевской области сегодня также ожидаются шквалы (усиление ветра до 15-24 м/с) и грозы.

По словам синоптиков, над Украиной пересеклись два фронта – холодный и теплый, начав "борьбу" за территорию. Поэтому в ближайшие дни небо над Украиной в основном будет затянуто тучами, лишь изредка будет показываться солнце, но сильный ветер будет его "занавешивать" грозовыми облаками.
Киев, фото, ветер, чп, спасатели, дерево, троещина, грозы, ГСЧС
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: ГСЧС Киевской области

Под Киевом произошел обвал, погиб мужчина

Сегодня, 11:56

ЧП произошло на стройплощадке в Белой Церкви

Происшествия

Ребенок утонул. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

В Киевской области утонул шестилетний мальчик

11 Мая, 12:56

Ребенок купался в пруду вместе с двумя старшими братьями
Загрузка...

Происшествия

Пожар в Гидропарке: спасатели рассказали подробности

10 Мая, 14:20

Возгорание возникло в отдельно стоящем здании спортивного зала  

Запад

Оползень на Закарпатье "похоронил" три дома, легковушку и повредил газопровод

10 Мая, 11:54

Рядом с местом происшествия  расположен щебневый карьер, который мог повлиять на  смещение земляной массы
Загрузка...