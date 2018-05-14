Разгул стихии: ветер повалил деревья в Киеве и области

Сильный ветер, который разбушевался в столице и пригородах в воскресенье, стал причиной серьезных происшествий.

Как сообщают в ГСЧС Киевской области, 13 мая в Фастове поваленное дерево перекрыло дорогу.

Фото: ГСЧС Киевской области

"В 13:10 в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило сообщение о необходимости помощи на автодороге Фастов-Веприк. На месте установили, что из-за поваленного ветром дерева был перекрыт проезд и образовался затор. Спасатели убрали его с дороги", – сообщают в ГСЧС.

В соцсетях жители столицы пишут о других ЧП. В группе "Троещина ВК" рассказывают, что на ул. Бальзака ветер повалил остановку транспорта, а на ул. Сабурова во дворе дома упала огромная ветка.

Фото: facebook.com/Троещина-ВК

Фото: facebook.com/Троещина-ВК

Тем временем, в "Киевской аварийно-спасательной службе" сообщают еще о девяти адресах в Киеве, где были повалены деревья и понадобилась помощь спасателей. Это ул. Кондратюка, 2, ул. Черновола, 29/1 (ОХМАТДЕТ), ул. Гречко, 18Г, просп. Воздухофлотский, 36, ул. С. Васильченко, 1, ул. А. Антонова, 8, ул. В. Гетьмана, 30Б, ул. Галагановская, 6-8, просп. Правды, 4.

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

По сообщениям Укргидрометцентра в Киевской области сегодня также ожидаются шквалы (усиление ветра до 15-24 м/с) и грозы.

По словам синоптиков, над Украиной пересеклись два фронта – холодный и теплый, начав "борьбу" за территорию. Поэтому в ближайшие дни небо над Украиной в основном будет затянуто тучами, лишь изредка будет показываться солнце, но сильный ветер будет его "занавешивать" грозовыми облаками.