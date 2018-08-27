Реконструкция Дома профсоюзов в Киеве после пожара: как изменилось историческое здание

Реконструкция Дома профсоюзов, который горел в феврале 2014 года во время событий на Майдане, наконец подходит к концу. Восстанавливать здание начали более трех лет назад за средства инвестора и благотворительные пожертвования. Полностью закончить работы обещают до конца года. Потратят на все 160 млн грн. "Сегодня" побывала на месте и посмотрела, что уже сделано.

РАБОТЫ. На объекте трудятся десятки строителей. Ведутся отделочные работы.

"Ремонтных работ осталось немного. Сейчас мы ждем документы о вводе в эксплуатацию", — говорит Василий Андреев, директор благотворительного фонда, который занимается возрождением Дома профсоюзов.

В холле рабочие перестилают пол, делают новую кровлю, скоро установят новые двери центрального входа. В ход идут и старые материалы. К примеру, на стены холла возвращают "родную" плитку из камня, добытого в Армении еще в 70-х годах.

"Терять такой дорогой отделочный материал архитекторы не позволили. Плитку заново отшлифовали, "ямки" от раковин заделали специальным раствором, чтобы не собиралась пыль, сделали раскладку — каждую плитку распилили заново и поставили на новые крепежи", — поясняет нам Андреев.

Восстанавливают и большой зал, который во время пожара был уничтожен огнем. Старую крышу демонтировали, установили новые кровельные конструкции.

Большой зал. Помещение восстановили практически заново. Фото: А. Бойко

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. На верхних этажах (с третьего по девятый), где фактически завершены работы, уже ничего не напоминает о пожаре — стены светлые, двери новые. Также появились большие обзорные окна, которых раньше не было. Из них открывается вид на Майдан и Крещатик.

Панорама. Из новых окон открывается вид на Майдан и Крещатик. Фото: А. Бойко

Как объясняет директор фонда, упор во время реконструкции был сделан на противопожарную безопасность. Система включится, если будет обнаружен источник дыма, использованы огнеупорные материалы. На каждом этаже есть аварийные выходы, а во внутреннем дворе смонтирована наружная пожарная лестница.

Внутреннюю планировку не меняли, за исключением некоторых помещений.

"Колонны укреплялись металлическими конструкциями, поэтому убрали несколько дверей, некоторые кабинеты объединили, а некоторые, наоборот, разъединили", — объяснил один из рабочих.

После открытия в обновленном здании по-прежнему будут располагаться профсоюзные организации, а часть помещений сдадут в аренду.



После ремонта. Светлые стены и новые двери в кабинетах. Фото: А. Бойко

УБРАЛИ НЕДОЧЕТЫ. Фасад Дома профсоюзов полностью обновили (защитный баннер сняли в начале июня), укрепили несущие стены, провели работы по утеплению, прокладке вентиляции, заменили все коммуникаций и 20% бетонных перекрытий, которые после пожара стали аварийными. Также рабочие говорят, что исправили недочеты, которые допустили их коллеги во время строительства Дома профсоюзов в начале 1980-х.



С иголочки. Защитный баннер с обновленного фасада Дома профсоюзов сняли в июне. Фото: А. Бойко

"К примеру, каждая плита перекрытия должна быть перевязана с другой металлическими стяжками, а во многих местах эту перевязку пропускали. Строители открывали такие места, искали старые петли перекрытий, перевязывали все заново", — объясняет Василий Андреев.

НОВЫЕ ЧАСЫ. Восстановят и легендарные часы, установленные на крыше Дома профсоюзов. Башня уже практически отделана.

"Сейчас объявлен тендер, — объясняет Андреев. — Победитель предложит внешний вид новых часов. Они могут быть электронными или электронно-механическими. Но однозначно они должны вписываться в облик Майдана".

Ранее мы писали о том, как продвигается реконструкция Дома профсоюзов в Киеве. Большая часть здания останется Федерации профсоюзов Украины. Часть сдадут под офисы. А нижние этажи разделят на залы совещаний и комнаты памяти, с экспонатами Революции достоинства.

В ночь на 19 февраля 2014 года во время Революции Достоинства дом почти полностью сгорел, а также обрушились конструкции между четвертым и пятым этажами.

В феврале 2017 года на Доме профсоюзов в Киеве полностью демонтировали незаконную надстройку. Для ее сноса были задействованы коммунальщики и коммунальная техника, хотя демонтаж должен был проводиться за счет застройщика.