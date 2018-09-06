Рекорды погоды: лето в Киеве оказалось одним из самых жарких в истории

Климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского подвели погодные итоги ушедшего лета. Оно, по данным специалистов, попало в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений, которая ведется с 1881 года. Средняя температура воздуха летом составила +21,5°С и превысила климатическую норму на 2,8 °С.

"Самым холодным днем было 7 июня, когда температура воздуха под утро опустилась до +8,5 °С. А самым жарким днем — 15 августа, когда воздух днем разогрелся до +32,8 °С. Всего за лето было 12 дней с температурой больше 30 °С, причем девять из них — в последний месяц лета. Август в этом году занял пятое место среди самых теплых с 1881 года", — сообщали в Центральной геофизической обсерватории.

Там говорят и еще об одной особенности августа. По средней температуре он "переплюнул" июль, хотя продолжительность дня в последний месяц лета меньше, чем в июле, на два часа.

Июль отметился двумя холодными рекордами.

"Среднесуточная температура 2 июля составила 12 °С, что на 0,1 °С ниже предыдущего рекорда, который был зафиксирован в этот день в 1908 году. А максимальная в тот же день не поднялась выше +14,9 °С, и было на 1,3 °С холоднее, чем в этот день в 1913 году. Такая погода соответствовала 24 сентября", — рассказали в ЦГО.

Но, пожалуй, больше всего прошедшее лето киевлянам (а особенно коммунальщикам) запомнится из-за нескольких масштабных ливней. Напомним, 25 июля в результате сильнейшего дождя улицы превратились в бурные реки, по пояс затопило многие подземные переходы, а в одном из них, на Шулявке, вообще вода достигала потолка! Мощный ливень обрушился на город и 18 августа. В этот раз больше всего пострадал центр, залило Крещатик, Спортивную площадь.

В то же время климатологи говорят, что общее количество осадков за лето составило 95% от нормы. По средней статистике, август и июль оказались весьма засушливыми, а наиболее дождливым стал июнь, в котором выпало 111 мм осадков — полторы месячные нормы. 30 июня даже зафиксировали "дождевой" рекорд, хотя плачевных последствий тогда и не было: 68,3 мм осадков, самое большое количество для этого дня за более чем 100 лет. Почему же тогда на улице мы видим одну картину, а в сводках совсем другую? В Укргидрометцентре поясняли, что пунктов наблюдения в столице немного, и иногда эпицентр стихии может их обойти стороной.

В целом с начала года температура в Киеве превысила норму на 2,2 °С. Пока 2018-й — на третьей позиции среди самых теплых за 137 лет.

Напомним, сентябрь в столице начался с температурного рекорда. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 5 сентября в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений с 1881 года.

Ранее мы писали, что в последние выходные июня из-за разыгравшегося урагана с дождем столицу буквально парализовало. В результате затопленными оказались десятки улиц в разных районах столицы. В ночь с пятницы на субботу, в самый разгар стихии, молния ударила в дымоход двухэтажного дома, в котором находилась женщина с маленьким ребенком. Благо, обошлось без пострадавших. К слову, сообщали киевляне и о попадании молний в деревья.