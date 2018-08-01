Ремонт купола Верховной Рады: как изменится историческое здание

В Киеве недавно начался ремонт купола на здании Верховной Рады Украины. Сейчас он накрыт синей пленкой, которая защищает его от дождя и ветра, поскольку с него сняли большую часть армированного стекла. Тем временем, рабочие уже очистили стальные конструкции купола от грязи, ржавчины и старой краски, рассказали в Аппарате ВР.

Прежде чем прикрепить новое стекло, металлический каркас обрабатывают специальным составом, который защитит его от коррозии.

"Купол состоит из восьми больших секторов, покрытых стеклянными армированными окошками. Все материалы поставляет фирма-подрядчик. В частности – стекло привезли из Польши. Большие прямоугольные листы металла по индивидуальным чертежам разрезают на отдельные трапециевидные части. Между собой сектора скреплены деревянной отделкой, которая гибко реагирует на расширение и сужение металлической конструкции при температурных колебаниях", – объясняют в аппарате.

Рабочие на объекте работают круглосуточно: 20 человек выполняют ремонт в три смены, чтобы успеть к новой сессии. В целом, в реконструкции задействовано около 100 специалистов – разработчики проекта, экономисты, деревообработчики и другие.

"Мешает только жара – металлические конструкции разогреты до 50 градусов. Кроме того, среди сложностей – большое количество ручной работы, сложная прирезка стекла, режимный характер объекта", – объяснили в Раде.

Также там уточнили: на стальных швеллерах, составляющих остов купола Верховной Рады Украины, обнаружили надпись "1937 год". Само здание парламента было построено двумя годами позже. А большая реставрация здесь проходит впервые за 45 лет.

"Старое стеклянное покрытие, которое сейчас меняют, крепилось с помощью черепичной замазки. Она уже потрескалась и осыпалась. Трещины и щели позволяли гулять ветру на крыше, а дождям – заливать металлические конструкции. Даже поверхностный осмотр свидетельствовал об опоздании с ремонтом – по словам специалистов, его следовало проводить еще лет двадцать назад, чтобы сохранить здание в надлежащем состоянии. Современные технологии используют уже новые герметики – сверхпрочные смолы не позволяют попадать влажному воздуху внутрь конструкции. Даже стекло намного светлее и лучше, что придаст яркость сессионному залу", – рассказали в Аппарате Верховной Рады.

Как оказалось, реконструкцию планировали провести еще в 2013 году, но ее пришлось отложить. В итоге, проектно-сметную документацию разработали в 2017-м. Кроме самого купола, в порядок приводят наружные лестницы на нем и знаменитый шпиль. Позже, в мае-июне этого года, на открытых торгах выбрали подрядчика. Стоимость контракта составила чуть больше 7 млн грн. Ремонт должны завершить до 10 декабря 2018 года, но основные работы планируют закончить к началу пленарных заседаний – полностью заменить стекло и покрасить металлические конструкции.

Напомним, с 19 июля Национальный художественный музей Украины (Грушевского, 6) до осени закрылся на реставрацию. Работы будут проводиться на крыше музея и втором этаже.

Также обещают восстановить входные двери и отремонтировать мраморные лестницы и пол музея. Кроме того, будут установлены уже отреставрированные входные двери в музей.