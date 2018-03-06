Ремонт парка Пушкина в Киеве: установят камеры видеонаблюдения и обустроят летний театр

Сегодня, 04:46

Реконструкцию планируется начать в конце этого года

 

Детская площадка в парке Пушкина
Детская площадка в парке Пушкина. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Парк имени Пушкина в Киеве реконструируют. По проекту там обустроят площадки для тренировки собак и настольных игр, летний театр со сценой, беговую дорожку, добавят скамеек и урн, установят камеры видеонаблюдения и 18-метровый флагшток с нацфлагом.

При входе в парк может появиться пункт пропуска с охраной и автоматические болларды против заезда транспорта.

"Реконструкцию планируется начать в конце этого года, а закончить — весной 2019-го. Обойтись работы могут в 40—45 миллионов гривен", — рассказал директор "Киевского центра развития городской среды" Денис Пивнев.

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В планах. В парке может появиться летний театр со сценой. Фото: facebook.com

Напомним, в августе 2017 года в парке Пушкина произошел сильный пожар.

В 2014 году мы писали, что парк Пушкина превратят в поляну сказок для маленьких киевлян.
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Источник:

"Сегодня"

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