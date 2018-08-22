ФОТОФАКТ. Репетиция парада ко Дню Независимости: впечатляющие фото

Сегодня, 22:54

В Киеве на Крещатике состоялась репетиция парада ко Дню Независимости, который пройдет 24 августа


Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Фото: Д.Павлов

Сегодня в Киеве на Крещатике состоялась репетиция парада ко Дню Независимости, который пройдет 24 августа. Корреспондент "Сегодня" сделал впечатляющие фото.

Накануне президент Украины Петр Порошенко обнародовал на своей странице в Facebook фото с репетиции парада ко Дню Независимости.

"Для меня честь стоять в одной шеренге с такими Воинами. Имел возможность сказать им это лично во время генеральной репетиции парада. Приглашаю всех 24 августа, в 10:00 на Крещатик, чтобы вместе отметить День Независимости", – отметил Порошенко.

Напомним, в госконцерне "Укроборонпром" рассказали о малоизвестной украинской технике, которая пройдет по Крещатику на День Независимости – это "глаза и уши" артиллерии, комплексы акустической разведки и контрбатарейные радары:

Как сообщалось, в параде по случаю Дня Независимости в этом году примут участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц военной техники, в том числе будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания.

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Присутствие на параде в Киеве 24 августа ранее подтвердили представители 15 стран-партнеров Украины, большая часть из которых – из стран-членов НАТО, а также советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, по данным СМИ, полеты истребителей над Киевом, которые происходят в последние дни, также связаны с подготовкой к параду, однако в Минобороны эту информацию пока не подтверждают.

Отметим, в связи с предстоящим военным парадом Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим несения службы, и принимает меры для предотвращения возможных провокаций. 
День Независимости, репетиция, парад
Автор:

Даниил Павлов

Источник:

"Сегодня"

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