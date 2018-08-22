Репетиция парада в Киеве: сегодня движение в центре перекроют с 15:00

Также будут внесены изменения в работу общественного транспорта

В Киеве сегодня пройдет репетиция военного парада ко Дню независимости. Начало временного ограничения движения всех видов транспорта в центре города запланировано с 15:00, сообщает КГГА.

В частности, будет запрещено движение транспорта по ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик), Бессарабской площади, Майдане Незалежности, ул. Крещатик до Европейской площади, а также на участке от пл. Льва Толстого до ул. Терещенковской.

Кроме того, 22-24 августа будет запрещена парковка в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий, в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины на б-ре Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Кроме того, на время прохождения военной техники к месту проведения тренировок и после тренировки движение транспорта будет временно ограничено на ряде улиц.

Также напомним, что с 15:00 до завершения тренировки военного парада с прохождением механизированной колонны военной техники будут внесены изменения в работу общественного транспорта.

Городская власть просит прощения за временные неудобства, вызванные ограничениями движения, а также просит водителей и пассажиров общественного транспорта учесть указанную информацию при построении маршрутов передвижения.

Напомним,сегодня 22 августа, состоится генеральная тренировка в парадных мундирах.

Непосредственно в день празднования 27-й годовщины Независимости Украины на параде будет торжественно представлены почетные наименования бригад, которые защищают нашу страну на Донбассе.

Ранее в Киеве прошла очередная репетиция военного парада – бойцы и военная техника прошли по Крещатику, а в небе над центром города летали самолеты и вертолеты, сообщает Министерство обороны.

Инспектировал готовность военнослужащих к проведению парада министр обороны Степан Полторак. В тренировке на центральной улице нашей страны приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих.