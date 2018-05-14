Реставрация необычной башни: у Кирилловской церкви археологи нашли монеты, керамику и кости

Уже почти неделю проводятся археологические раскопки возле памятника архитектуры XVIII века "Угловая башня оборонной стены", неподалеку от легендарной Кирилловской церкви. После завершения раскопок начнутся реставрационные работы самой необычной конструкции. Какие артефакты уже успели отыскать и как долго будут проводиться раскопки, выяснила "Сегодня".

Археологи в первый же день обнаружили ценные находки, которые будут переданы в фонды Национального заповедника "София Киевская".

"Раскопки будут проводиться около 3—4 недель. Мы только на начальном этапе. Уже вышли на слои грунта конца XVIII — начала XIX веков, будем их изучать. На объекте работают 3—4 человека. Уже нашли 5 медных монет: одну — XVIII века и четыре — XIX века. На месте обнаружены фрагменты керамики того же периода и кости животных. Также встречаются много фрагментов печного кирпича — "межигорка". Распространений материал в слоях этого периода", — рассказал "Сегодня" замначальника раскопок, младший научный сотрудник отдела археологии Киева Института археологии НАН Украины Иван Зоценко.

Археолог: "Во время раскопок уже нашли 5 медных монет: одну — XVIII века и четыре — XIX века" . Фото: В. Кириленко

В Нацзаповеднике планируют до конца года завершить реставрацию этого необычного объекта и даже пускать в башню туристов, внеся объект в экскурсионный маршрут.

"Мы взяли объект на баланс два года назад и уже давно планировали провести эти работы. Сейчас около башни работают археологи, но в то же время мы ведем подготовительные работы для проведения реставрации башни. На археологические работы пока что предусмотрено около 15 тысяч гривен, а на реставрационные — 970 тысяч гривен из спецфонда. Работы планируем завершить до конца года. В средину башни смогут заглянуть туристы", — пояснил "Сегодня" замдиректора по реставрационным и хозяйственным работам заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.

На месте раскопок. Работы будут продолжаться 3—4 недели. Фото: В. Кириленко

Угловая башня стен Кирилловского монастыря ныне находится в пределах памятника национального значения "Исторический ландшафт киевских гор и долины реки Днепр" в юго-восточном направлении от Кирилловской церкви. Стены с четырьмя угловыми башнями с надвратной церковной колокольней были построены в XVIII веке по проекту известного киевского архитектора Ивана Григоровича-Барского. После ликвидации монастыря (в 1936 году) стены, три башни и въездные ворота разрушили вместе с колокольней. Внутренний диаметр оставшейся башни — около 3 метров, высота помещения — 3,5 м, толщина стены — 0,7 м, ширина стен — 0,92 м, высота стен башни — 4 м. Общая высота башни с куполом — 11,6 м. В башне есть два окна, одно замуровано.

Напомним, во время реконструкции лестницы от Пейзажной аллеи до Воздвиженки строители наткнулись на необычные находки. Активисты уверяют, что на Старокиевской горе, возле Нацмузея истории Украины, экскаватор срезал культурный слой, который, вероятней всего, можно датировать XII—XVI веком.

Тем временем, депутаты Киеврады поддержали за основу проект решения о создании на Почтовой площади музея археологии Киева, а с инвесторами строительства ТРЦ, где в 2015 году были обнаружены дома и квартал ХІ—ХІХ веков, хотят разорвать договор.